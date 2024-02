Ob single oder getrennt: Das haben einige Mallorca-Auswanderer aus "Goodbye Deutschland" am diesjährigen Valentinstag vor.

Peggy Jerofke

Peggy Jerofke und Steff Jerkel leben aktuell zwar getrennt, sehen sich aber weiterhin regelmäßig, schon alleine wegen Tochter Josephine, aber auch, weil sie sich nach wie vor sehr gut verstehen. Jerofke verriet der MZ, wie sie den Valentinstag in der Vergangenheit verbracht hat und wie sie den diesjährigen begehen wird: "Damals mit Steff haben wir Valentinstag wirklich immer gefeiert, wir haben einander etwas geschenkt. Ganz oft haben wir zu dieser Zeit auch Urlaub in Thailand gemacht. Jetzt... würde ich trotz allem gerne mit Josephine und Steff zu dritt, als Eltern für Josephine – das ist ja unsere große Liebe –, eine Kleinigkeit essen gehen und mehr dann nicht."

Steff Jerkel

"Valentinstag bedeutet mir immer noch etwas, ob wir getrennt sind oder nicht. Es ist ja nicht so, dass ich Peggy jetzt nicht mehr gern habe", stellt Jerkel klar.

Claudia Runggaldier

Auch "Goodbye Deutschland"-Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier lebt mittlerweile getrennt. Sie ist vor wenigen Monaten von Mallorca aufs spanische Festland gezogen. Nach Mallorca kommt sie nach wie vor häufig, auch weil sie auf der Insel weiterhin Hochzeiten organisiert. Valentinstag habe ihr persönlich schon immer etwas bedeutet, sagt sie zur MZ. "Nicht im großen Stil, sondern eher wegen kleiner Aufmerksamkeiten. Das fand ich immer ganz nett", gibt sie zu. Ob sie dieses Jahr als Single feiern werde? "Ich glaube, eher nicht. Es ist keine Feier geplant. Wahrscheinlich werde ich mit den Kindern nett essen gehen." Zudem werde sie den Tag mit Kofferpacken verbringen. "Wir kommen am 15. Februar nach Mallorca", so die Österreicherin.

Caro und Andreas Robens

Auswanderin Caro Robens weiß nicht, ob ihr Mann Andreas für den "großen Tag" etwas Besonderes geplant hat. "Groß schenken tun wir uns nie etwas", sagt sie nur. "Die letzten Jahre waren wir meistens schon essen. Es gab eine Rose oder etwas Anderes, aber wirklich viel bedeutet uns der Tag nicht", so Caro Robens. Das Paar sei der Meinung, dass jeder Tag Valentinstag sein sollte. "Man sollte seine Liebe nicht nur an einem Tag im Jahr zeigen, sondern täglich."

Jenny "Delüx" und Achim Thiesen

Jenny "Delüx", die in Cala Millor und Artà schon in die neue Saison gestartet ist, sieht es ähnlich wie die Robens: "Für uns ist jeder Tag ein Valentinstag. Ich denke mal, Blümchen werde ich bestimmt trotzdem bekommen", so die Mutter eines Sohnes. Die Läden des Paares seien ganz normal geöffnet. "Besondere Aktivitäten machen wir lieber einmal außerhalb, wenn es passt", stellt Thiesen klar. Auch Achim Thiesen hat schon an den Tag gedacht, bevor die Anfrage der MZ kam, wie er lachend betont.

Tamara Gülpen

Tamara Gülpen hat, wie sie der MZ erzählt, für den Tag extra eine Babysitterin organisiert. So kann sie mit ihrem Marco etwas essen gehen. "Er weiß davon noch nichts und denkt wahrscheinlich auch nicht daran, aber ich lege viel Wert darauf und möchte das so. Und wenn es so weit ist, weiß ich, dass er sich auch freuen wird", ist sich Tamara Gülpen sicher.