Caro und Andreas Robens haben dieser Tage einen wahren Immobilien-Besichtigungs-Marathon auf Mallorca hinter sich. Der Grund: Der Vermieter des Hauses der TV-Auswanderer in Badia Gran in der Gemeinde Llucmajor hat angekündigt, die Miete von 1.800 Euro auf fast das Doppelte (3.500 Euro) anzuheben.

"Wir wohnen seit fast fünf Jahren hier. Dass er die Miete nach dem Ablauf des Vertrags so stark anheben will, sehen wir nicht ein", beschwert sich Caro Robens gegenüber der MZ, selbst wenn er es rechtlich sogar dürfe. Mit dem Vermieter hätten sich die TV-Auswanderer bisher sehr gut verstanden. Mit der Sympathie sei es nun aber vorbei. Caro und Andreas Robens sind auch deswegen sauer, weil sie ihr so geliebtes Zuhause zuletzt noch rundum renoviert hatten. Davon konnten sich in einigen Sendungen auch die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" überzeugen.

Täglich Besichtigungen

Statt künftig die viel höhere Miete zu zahlen, scheine es den Auswanderern rentabler, sich ein Eigenheim zuzulegen. "Wir müssen hier nicht zu einem bestimmten Tag raus, haben also noch Zeit, um etwas Anständiges zu suchen." Dennoch sei den Robens bewusst, dass jede weitere Mietzahlung ab Juni – ab dann gilt die Mieterhöhung – auch direkt in ihr Eigenheim fließen könnte. Daher wollen Caro und Andreas so bald wie möglich etwas finden.

"Seit wir die Entscheidung getroffen haben, schauen wir täglich Häuser an", so die Rheinländerin. Bisher sei sei die Suche aber erfolglos gewesen.

Gesucht wird...

Gesucht wird eine Immobilie rund um Cala Blava und Tolleric mit mindestens 150 Quadratmetern, einem Garten für die Tiere der Robens. Zudem sollte man nicht zu sehr von außen einsehbar sein. "Es muss einfach passen", sagt Caro Robens nur. Derzeit seien sie und Andreas sehr im Stress. "Besichtigungen, Bank, Papiere, Anwalt. Wir hoffen, es kommt bald etwas Anständiges bei den Besichtigungen herum", so Caro Robens.

Wer eine passende Immobilie anzubieten hat, kann sich über Instagram bei Caro und Andreas melden.

Noch ein Umzug

Für die Robens wird der bevorstehende Umzug längst nicht der erste auf der Insel sein. "Bevor wir hier eingezogen sind, hatten wir eine Wohnung in Puig de Ros, davor ein Haus in Badia Blava, davor eines in Son Ferriol, davor eine Wohnung in Sa Torre", so Robens. Auch auf einer Finca in Llucmajor und in einer Wohnung in Arenal habe das Paar zwischenzeitlich gelebt. Eines ist offensichtlich: Die Gegend rund um Badia Gran scheint ihnen zu gefallen.

Ein paar Fakten über die Robens

Caro Robens ist seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat mittlerweile einen neuen Pächter. Seit Anfang Januar 2024 sind beide in einer Sonderfolge über ihren USA-Trip von "Goodbye Deutschland" zu sehen, die lediglich auf RTL+ zu sehen ist.