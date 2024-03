Nach dem versuchten Einbruch bei den TV-Auswanderern vor einigen Tagen, geht es bei Caro und Andreas Robens wild weiter: Am kommenden Wochenende wollen die Bodybuilder zur Premiere des Films, in dem Andreas Robens mitspielt, in die USA fliegen. Doch nun hat die Gewerkschaft Verdi ausgerechnet für die Airline Lufthansa, mit der die Robens fliegen wollen, für den Zeitraum Mittwoch (6.3.) bis Samstagmorgen (9.3.) Streiks angekündigt.

Von Streiks betroffen?

"Wir haben gestern neue Flüge gebucht, um von hier nach Frankfurt zu kommen", sagte Caro Robens der MZ am Dienstag (5.3.). Eigentlich wäre das Paar mit Lufthansa nach Deutschland geflogen und am Sonntag (10.3.) von dort aus mit derselben Airline nach Amerika. "Der Streik soll bis Samstagmorgen um 7 Uhr gehen. Wir wären um 16 Uhr geflogen, aber das war uns zu heiß." Die Bodybuilder hoffen nun, dass zumindest der Flug in die USA am Sonntag (10.3.) wie geplant stattfindet und sie keine Ersatzflüge buchen müssen.

"Was tut man nicht alles für Amerika?", scherzen die beiden gegenüber der MZ. "Man tut alles. Ich freue mich tierisch auf die Premiere dort. Das wird ein Riesending. 200 Leute aus Film, Funk und Fernsehen haben schon zugesagt, auch Produzenten und Firmen, die den Film kaufen sollen", stellt Andreas Robens klar. Er sei so aufgeregt, dass er nachts kaum noch schlafen könne. Die Premiere von "Brute 1976" sei am 13. März.

Bei dem Streifen, in dem Andreas Robens eine Nebenrolle bekommen hat, handelt es sich um eine Hommage an den 70er-Jahre -Horrorklassiker "The Texas Chainsaw Massacre". Robens hatte schon bei dem Vorgängerfilm "Garden of Eden" als Komparse teilgenommen. Der Dreh zu "Garden of Eden" fand bei einem vorherigen Besuch der Robens in den USA statt. Dabei hatte Robens das Produktionsteam überzeugt.

Hoffnung auf zweiten Teil des Films

"Der Film verspricht, eine große Nummer zu werden. Ich hoffe, dass es einen zweiten Teil gibt, damit ich noch einmal spielen kann", so Andreas Robens. Seine Schauspielkarriere sei derzeit das Allergrößte für ihn. Dieses Mal bleiben die Robens nur acht Tage in den USA. "Mehr Zeit haben wir nicht", so Caro Robens. Geplant sei neben dem Besuch der Filmpremiere unter anderem ein gemeinsames Grillen mit dem Filmregisseur Marcel Walz. Zudem wollen die Robens einige Freunde besuchen.

Haus gefunden, aber Kaufvertrag noch nicht unterschrieben

Die Tage in Übersee sind aber gezählt, denn in der Wahlheimat Mallorca gibt es viel zu tun. Wie bereits berichtet, suchen die TV-Auswanderer derzeit nach einem neuen Zuhause. Ihr aktueller Vermieter hatte angekündigt, die Miete von 1.800 Euro auf 3.500 Euro zu erhöhen. "Die Haussuche hat sowohl finanziell als auch zeitlich Priorität", stellt Caro Robens klar.

"Wir haben in der Gemeinde Llucmajor ein Haus gefunden", verraten sie. Dennoch sei Kaufvertrag noch nicht unterschrieben. "Wenn alles klappt, unterschreiben wir an meinem Geburtstag am 26. März", freut sich die gelernte Erzieherin. Die Immobilie hätte das Paar im Internet ausfindig gemacht. "Es steht unserem aktuellen Haus in nichts nach. Wir haben zwar nur aus der ersten Etage Meerblick, das Haus hat aber Charakter und ist etwas älter, wie wir", so die Robens. Da das Grundstück und Haus im Herrenhausstil schon in die Jahre gekommen sei, gebe es viel zu tun. "Geplant ist, im April und Mai zu renovieren, und Ende Mai umzuziehen", so die Robens.

Noch ein Umzug

Für die Robens wird der bevorstehende Umzug längst nicht der erste auf der Insel sein. "Bevor wir in unser aktuelles Haus eingezogen sind, hatten wir eine Wohnung in Puig de Ros, davor ein Haus in Badia Blava, davor eines in Son Ferriol, davor eine Wohnung in Sa Torre", so Robens. Auch auf einer Finca in Llucmajor und in einer Wohnung in Arenal habe das Paar zwischenzeitlich gelebt.

Ein paar Fakten über die Robens

Caro Robens ist seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat mittlerweile einen neuen Pächter. Seit Anfang Januar 2024 sind beide in einer Sonderfolge über ihren USA-Trip von "Goodbye Deutschland" zu sehen, die lediglich auf RTL+ zu sehen ist.