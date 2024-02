Wer seit Jahren das Schicksal vieler Mallorca-Auswanderer der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" mitverfolgt, kann schon mal einen Déjà-Vu-Effekt haben. Ob die ständigen Betreiber-Wechsel in dem als "Faneteria" bekannt gewordenen Lokal in Cala Millor oder die immer neuen Gesichter der Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens.

Steffi und Mike

Angefangen hatte die Franchise-Geschichte mit Steffi und Mike. Im damaligen Iron Diner in Cala Millor wollten sie mit den Robens durchstarten. Im September 2018 eröffneten sie das Lokal. Nicht einmal zwei Monate später sei Schluss gewesen, erzählt Caro Robens. "Die beiden wollten ins Fernsehen und viel Geld verdienen, ohne etwas dafür zu tun", erinnerte sich die Bodybuilderin schon vor einiger Zeit. "Statt zu renovieren, wurde lieber zu einem Festival nach Deutschland geflogen. Dabei hatten die beiden gerade einmal drei Wochen Zeit bis zur Eröffnung. Auch die Öffnungszeiten des Lokals hätten sie stark verkürzt. "Von heute auf morgen war der Laden zu und sie nicht mehr erreichbar", sagt Robens zur MZ. Zumindest Teil einer Sendung waren Steffi und Mike dennoch. "Ich habe keine Ahnung, ob sie noch auf der Insel sind, und was sie machen. Wir haben seit 2018 keinen Kontakt mehr miteinander", so Robens.

Danach führten Caro und Andreas das Lokal eine Zeitlang alleine weiter.

Kim Beeker und Ercan Ayebe

Ende 2020 traten dann die Auswanderer Kim Beeker und Ercan Ayebe über Instagram mit den Robens in Kontakt. Im März 2021 übernahm das damalige Paar als Franchise-Nehmer das Iron Diner der Robens in Arenal. Ab Ende April desselben Jahres managten Beeker und Ayebe dann auch den Betrieb des Iron Diner in Cala Millor, laut Beekers Aussagen als Kooperationspartner der Robens. Bei dem Lokal handelte es sich um die ehemalige Faneteria der Familie Büchner. Schon wenige Monate später, Ende Juli, krachte es zwischen Beeker und Ayebe und dem Bodybuilder-Paar. Am 1. August machten die Robens öffentlich, dass sie wieder aus dem Projekt ausgestiegen waren. Damit war das Projekt "Iron Diner in Arenal" Geschichte.

Der Mietvertrag für das Lokal in Cala Millor lief aber noch weiter. Daher überlegten Beeker und Ayebe zunächst noch, das Lokal ganz ohne die Robens weiterzuführen. "Das habe ich dann noch einige Wochen bis zum Saisonende getan. Es war aber ein Minusgeschäft", so Beeker. Mitverantwortlich dafür war wohl auch die Tatsache, dass die bekannten Bodybuilder aus dem Geschäft ausgestiegen waren und viele Gäste vor allem ihretwegen ins Lokal gekommen waren. Später übernahmen Horst Blum und Arno Paffendorf den Betrieb. Beeker arbeitet mittlerweile als Escortdame.

Matthias Bender und Damaris Rosa

Ein neuer Franchise-Nehmer sollte gefunden werden. Auch die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" durften mitfiebern, wer es wird. Die Robens entschieden sich für Matthias Bender und seine Partnerin Damaris Rosa. Ab dem 14. März 2022 waren sie offiziell Pächter des Lokals in Arenal, die Eröffnung fand am Geburtstag von Caro Robens statt, dem 26. März 2022.

Zunächst sah alles danach aus, als klappe die Zusammenarbeit zwischen Bender, Rosa und den Robens super. Dann die Überraschung: Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung des Lokals nach der Winterpause 2022/2023 am Ostersonntag (9.4.2023) stiegen die Franchise-Nehmer wegen Unstimmigkeiten aus dem Projekt aus. Immerhin: Bender und Rosa waren die Franchise-Nehmer, mit denen die Robens am längsten zusammengearbeitet haben. Wie Bender und Rosa sich zu dem Zoff geäußert haben, können Sie hier nachlesen.

Nach ihrem Ausstieg war das Lokal geschlossen.

Vielen Franchise-Nehmern werfen die Bodybuilder vor, dass sie eher das schnelle Geld und das Bekannt-Werden gereizt habe. "Scheinbar war keinem von ihnen klar, dass man auf Mallorca richtig arbeiten muss", so Caro Robens. Nach den Erfahrungen mit ihren sechs Franchise-Nehmern auf Mallorca haben sie eines zumindest klar: "Wir werden es nie wieder mit Franchise machen. Willst du, dass etwas gut gemacht wird, mach es selber!", so Robens.

Ende des Iron Diner

Am 19. Oktober 2023 gaben die Robens das Iron Diner in Arenal an zwei Italiener ab, die auch schon ein Restaurant in Palma haben. Leicht sei es den Auswanderern, die seit der Schließung ihres Lokals nur noch das Fitnessstudio Iron Gym betreiben, nicht gefallen, das Lokal abzugeben. "Es war ein sehr komisches Gefühl. Wir hatten so viel schön Zeiten darin, und es war mein Baby", so Robens damals.

Die Robens und ihre Mallorca-Projekte

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein.