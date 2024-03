Noch bevor die Promi-Familie Kusmagk wohl noch in diesem Jahr von der Insel weg und nach Dänemark zieht, sind Peer und Janni Kusmagk mit ihren drei Kindern auf Mallorca erneut umgezogen. Der Grund: Schon seit Längerem hatte die Familie in ihrem Zuhause im Norden der Insel mit Schimmel zu kämpfen.

"Noch heute ziehen wir um, weil das Schimmel-Problem in der Wohnung noch immer da ist", kündigte das Paar am Montag (4.3.) auf ihrem Instagram-Profil an. In dieser Unterkunft seien sie bis zum 22. des Monats, heißt es weiter. "Danach wissen wir noch nicht so recht, was wir machen wollen", schreiben die Kusmagks. Die Osterfeiertage wolle die Familie in Berlin verbringen. Alles andere sei noch offen. Auch überlege die Familie, vor ihrem Umzug nach Dänemark, noch einen Sommerurlaub zu machen, und fragen ihre Community gleichzeitig nach Tipps.

Zurück in die alte Wohnung

Ebenfalls am Montag (4.3.) zeigten die Kusmagks dann ihre "neue" Bleibe in unmittelbarer Nähe zum Meer. "Umzug die 100ste", kommentierten sie das Video, eine Art Roomtour.

Selbst die Follower der Familie scheinen bei so vielen Reisen, Wohnungsbesichtigungen und Umzügen nicht mehr mitzukommen. "Nach meinem letzten Stand habt ihr auf Mallorca gelebt. Wo seid ihr denn jetzt und wo soll es hingehen? What a life", schrieb einer. Janni Kusmagk zeigte sich verständnisvoll. Einigen der Follower gehe es wie dem Kommentator.

"So emotional gerade"

"Wir mussten relativ spontan aus unserem Haus ausziehen, durch ein Schimmelproblem (leider haben sich die Sporen selbst in der Klimaanlage (Heizung) verteilt, und da die Kinder sehr darauf reagieren, können wir da auch nicht mehr rein", so die Worte der Profisurferin, die mit ihrer Familie statt in den Schlafzimmern öfter mal im Wohnzimmer geschlafen hatte.

Daher sei die Familie vorübergehend zurück in die Unterkunft gezogen, in der sie schon einmal untergekommen ist. "So emotional gerade. Wie lange wir hier sind, wissen wir allerdings noch nicht, und machen gerade Pläne. Zum Sommer hin soll es für uns ja nach Dänemark gehen... aber in der Zeit dazwischen planen wir gerade", schreibt die dreifache Mutter weiter.

2021 nach Mallorca gekommen

Erst vor knapp drei Wochen hatte die Promi-Familie auf Instagram ausführlich geäußert, wieso sich die fünf nicht vorstellen können, langfristig auf Mallorca zu leben. In der Entscheidung spielten unter anderem der Klimawandel und das Wetter auf Mallorca eine Rolle. Nachdem die Dänemark-Pläne bekannt geworden waren, begann im Internet eine lebhafte Debatte.

Die Kusmagks waren Ende 2021 nach vielen Fernreisen nach Mallorca gekommen. Zunächst lebten sie auf einer Finca in der Gemeinde Santa Maria del Camí, später ließen sie sich an der Nordküste der Insel nieder.

Mitte Juni 2023 verließ die Familie die Insel nach etwas mehr als anderthalb Jahren für knapp drei Monate. Es sollte nach Potsdam und dann zwei Monate auf Reisen in Europa gehen. An der französischen Atlantikküste veranstalteten sie unter anderem ein einwöchiges, veganes Surfcamp. Dort wurden unter anderem "Sunrise Surf mit Janni", ein "Ab heute happy-Workshop mit Peer" sowie ein "Achtsamkeits- & Selbstbewusstseins-Coaching" angeboten. Drei Monate später kamen die Kusmagks wieder nach Mallorca zurück und bezogen erneut ein Haus im Norden der Insel.

Daher kennt man die Kusmagks

Peer Kusmagk kennen die meisten wohl aus dem Fernsehen: ob als Ben Bachmann bei der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (2001–2003), als Moderator von „Deutschland sucht den Superstar – das Magazin“ (2003–2004) oder Gewinner und Dschungelkönig des Reality-Formats „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2011). Mittlerweile arbeitet Kusmagk hauptsächlich selbstständig als Life-Coach.

Seine Frau Janni lernte Peer 2016 in dem RTL-Format „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ kennen. Sie ist auf Fuerteventura aufgewachsen, Profisurferin, Model, Motivationstrainerin und Bloggerin. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder, mit denen sie entschleunigt und mit der Natur verbunden leben. Auf Instagram lässt die Familie quasi täglich 119.000 Follower an ihrem Alltag teilhaben.