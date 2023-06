Vergangene Woche haben die Surflehrerin Janni Kusmagk und ihr Gatte, der Schauspieler und Life-Coach Peer Kusmagk, die Kisten gepackt und mit den drei gemeinsamen Kindern Mallorca verlassen. Rund anderthalb Jahre hatte die Familie auf der Insel verbracht, die vergangenen Monate in einem Haus direkt am Strand im Norden von Mallorca. Jetzt brach sie zu neuen Zielen auf.

Bislang war nur bekannt, dass die fünfköpfige Familienbande ab August zunächst in Potsdam wohnen wolle, bevor es im Herbst auf Europareise geht. Nicht ganz klar war allerdings, wie die Familie die kommenden Wochen verbringt.

Ab an die Atlantikküste

Am Sonntag (25.6.) postete Janni Kusmagk auf ihrem Instagram-Profil Videos aus dem "Vegan Surf Camp", das jährlich an der französischen Atlantikküste in Moliets-et-Maa stattfindet. Vom Strand ging es also direkt wieder zum Strand.

Das Auswandererpaar veranstaltet dort ab 1. Juli ein einwöchiges Surf- und Yoga-Camp. Dort werden unter anderem "Sunrise Surf mit Janni", ein "Ab heute happy-Workshop mit Peer" sowie ein "Achtsamkeits- & Selbstbewusstseins-Coaching" angeboten. Neben dem Ehepaar Kusmagk leitet auch die Coach Alessia Schoen einige Kurse des Retreats. Je nach Zeltkategorie kostet die Teilnahme zwischen 1.200 und 1.500 Euro pro Person. Inklusive sind unter anderem das vegane Frühstück und Abendessen. Individuelle Coachings mit Peer Kusmagk müssen extra gebucht werden.

Den Körper neu kennenlernen

Die Kusmagks bewerben ihren Kurs mit dem Versprechen einer physischen und psychischen Erneuerung. "Im Surf & Soul Retreat lernst Du, in kurzer Zeit körperlich und mental loszulassen und aufzuladen. Du erlebst eine ganz neue Form von Ausgeglichenheit und Entspannung, lernst Dich und Deinen Körper nochmal neu kennen und tankst zwischen Pinienwäldern und weißen Sandstränden neue Kraft." Derzeit ist der Kurs noch nicht ausgebucht. /pss