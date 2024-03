"Goodbye Deutschland"-Auswanderin und Bodybuilderin Caro Robens hat am Dienstag (26.3.) auf Mallorca ihren Geburtstag gefeiert. 45 Jahre alt ist die Auswanderin geworden. Fast schon Tradition ist, dass Robens ihren großen Tag mit den ebenfalls aus dem Vox-Format bekannten Auswanderern Lisha und Lou Savage feiert. Die Deutschen hatten sich in dem Format "Sommerhaus der Stars" kennengelernt. Anschließend hatten die Savages die Robens auf Mallorca besucht und sich in die Insel verliebt. Kurze Zeit später zogen sie quasi nebenan ein, wohnen derzeit nur zwei Gehminuten voneinander entfernt.

"Sie sind uns mega ans Herz gewachsen, wir haben zusammen reingefeiert", verriet Robens der MZ und musste sich am Dienstag (26.3.) von der kleinen Sause erst einmal erholen. "Wir sind alle vier nicht wirklich viel gewöhnt. Man wird alt", sagte sie. Am Nachmittag traf das Bodybuilder-Paar ihren Manager und einen Freund zum Kaffee. "Am Abend gehen wir mit Lisha und Lou zu einem chilenischen Restaurant", erzählte die gelernte Erzieherin weiter. Sie erzählt, dass ihr Geburtstag ihr nicht so wichtig sei. "Ich habe ihn sogar schon mehrfach vergessen. 45 Jahre muss man jetzt aber auch nicht so feiern", findet sie. Das holen die Robens im Sommer bei einer großen Party nach, zu der sie ihre Liebsten einladen. Von ihrem Gatten Andreas habe sie eine Schleifmaschine, Arbeitshandschuhe und viel Schleifpapier bekommen. Wieso, darf die TV-Auswanderin noch nicht verraten. Aber treue TV-Zuschauer werden es irgendwann im Fernsehen erfahren. "Wann man uns wieder sieht, weiß ich nicht. Es ist aber schon einiges abgedreht", sagte sie auf die Frage zu neuen Folgen mit ihnen. Die Robens sind erst vor wenigen Tagen von einem USA-Trip zurückgekommen. Anlass war die Premiere eines Films, in dem Andreas Robens mitspielt. Als nächsten Trip wollen sie Mitte April auf die Fitnessmesse Fibo nach Deutschland reisen. "Wir waren schon so lange nicht mehr dort", freut sich Caro Robens. Das sind die Robens Caro Robens ist seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat mittlerweile einen neuen Pächter. Seit Anfang Januar 2024 sind beide in einer Sonderfolge über ihren USA-Trip von "Goodbye Deutschland" zu sehen, die lediglich auf RTL+ zu sehen ist.