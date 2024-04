In Folge 3 der Vox-Sendung, die am Freitag (19.4.) im Free-TV läuft und derzeit schon bei RTL+ zu sehen ist, wird es richtig ernst für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Über allem steht die Frage: Hat das Paar über ein Jahr nach der Trennung noch eine gemeinsame Zukunft? Die beiden Mallorca-Auswanderer müssen in der dritten Folge von "Volle Kraft voraus — Die Kreuzfahrtdoku" entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht.

Nicht die beste Ausgangssituation

Kurz vor Ende der zehntägigen Kreuzfahrtreise ist die Stimmung zwischen Peggy Jerofke und Steff Jerkel jedoch auf ihrem Tiefpunkt. Familienvater Jerkel plant in Kolumbien einen Ausflug, der in Jerofke alte Ängste weckt, heißt es in der Programmbeschreibung. Bedeutet dies das endgültige Ende für ihre Beziehung?

Große Aussprache in der letzten Folge

Bereits in den vergangenen beiden Folgen hat das derzeit getrennte Auswanderer-Paar versucht, sich wieder näherzukommen, unter anderem durch ein klärendes Gespräch sowie gemeinsame Ausflüge mit Tochter Josephine.

Traumhochzeit am Strand von Costa Rica

Auch das zweite Protagonisten-Paar, Valnesia und Dennis, muss eine wichtige Entscheidung treffen: Nach Valnesias Heiratsantrag in der letzten Folge, wollen sich die beiden nun am Strand von Costa-Rica das Ja-Wort geben. Die Traumhochzeit hatte Valnesia heimlich geplant. Doch auch bei ihnen läuft nicht alles reibungslos ab. Dennis fehlt das passende Outfit und auch die Zeit, das Ehegelübde vorzubereiten, reicht nicht aus.

Alles über das neue Format

In dem neuen Format gehen sechs Paare gemeinsam an Bord der MS Artania auf eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Zuschauer bekommen darin auch Einblicke hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels und den Alltag des Personals, etwa der Schreiner-Praktikantin Amelie, des Kapitäns Burkhard Müller oder des Küchenpraktikanten Liam. Der stellt etwa in Folge 3 zunehmend fest, dass Kochen nicht sein Ding ist. "Am Ladetag des Schiffs müssen 90 Tonnen Lebensmittel per Hand an Bord, ein Poller versperrt die Ladeluke. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und Küchenpraktikant Liam muss zeigen, was in ihm steckt", liest man in der Programmbeschreibung.

Produziert wurde die neue sechsteilige Doku-Soap von „Bewegte Zeiten“ im Auftrag von VOX. Die Reiseroute ging von Barbados über Grenada, Aruba, Curaçao und Kolumbien bis nach Panama und über Costa Rica bis nach Mexiko und Kalifornien. Die Mallorca-Auswanderer sind nur in den ersten drei Folgen des Formats zu sehen.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die in ihren über 24 gemeinsamen (und getrennten) Jahren schon über zehn Kreuzfahrten gemacht haben, hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird noch im Jahr 2024, voraussichtlich Mitte oder Ende Mai, sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Peggy Jerofke hatte ihr Lokal "Tiki Beach" noch vor Ostern wieder eröffnet.