Schlager und Sonnenschein: So fröhlich verlief das Saison-Opening von Jenny Delüx

Sonne satt, gute Stimmung und viele Gäste - besser hätte das Saison-Opening der Boutique Jenny Delüx in Cala Millor auf Mallorca kaum verlaufen können. Am Samstagvormittag (30.3.) hatte die aus dem TV-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin ihren Laden im beliebten Urlaubsort zum ersten Mal seit der Winterpause eröffnet.

Wie auf Instagram zu sehen ist, kam bei dem Eröffnungs-Event im Carrer Binicanella richtig Stimmung auf. Der deutsche Schlagersänger Dave Rope sorgte für Life-Musik und schaffte es sogar, mehrere Menschen vor dem Ladenlokal zum Tanzen zu bewegen. Auch Betreiberin Jennifer Thiesen alias Jenny Delüx schwang ausgelassen mit ihrem Mann Achim das Tanzbein.

Zuvor hatte Jenniefer Thiesen souverän übers Mikrofon die zahlreich erschienen Gäste begrüßt und vor allem auch neue und alte Mitarbeiterinnen vorgestellt. Neben einem Sektempfang und kleinen Gratis-Häppchen auch im familieneigenen Bistro Happy Schnitzel wurde den Anwesenden zudem eine Modenschau mit der neuen Jenny-Delüx-Kollektion geboten. Für Lacher sorgte ein Comedy-Act von "Tante Gertrud".

Lange Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen.

Im Jahr 2022 heiratete Jennifer Thiesen dann Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland, die Hochzeit war in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Ende 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar, das mittlerweile auch in Artà eine Boutique und in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel" betreibt, lebt gemeinsam mit Leon in Artà.