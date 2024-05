In deutscher Sprache praxisnah studieren, wertvolle Auslandserfahrungen sammeln und die spanische Sprache lernen und anwenden – diese Kombination macht ein Studium an der Campus M University in Palma de Mallorca einzigartig. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Bachelor-Studiengänge mit verschiedenen Schwerpunkten. So bietet das Studium "Psychologie und Kommunikation" Wahlmöglichkeiten in den Fachbereichen "Talententwicklung & New Work", "Ernährung, Fitness & Mental Health", "Sport - Athletes & Performance Management", "Internationale Kommunikationspsychologie und Internationale Beziehungen" oder "Kommunikations- und Medienpsychologie". Im Studium "Business Management" gibt es "Sportmanagement", "Eventmanagement", "Wirtschafts- und Werbepsychologie" oder "Marketing & Brands / Fashion & Lifestyle" als Wahlmöglichkeiten. Alle Studienprogramme bieten eine ausgewogene Mischung aus wissenschaftlicher Theorie und internationaler Praxis.

Kleine Studiengruppen mit individueller Betreuung Der persönliche Kontakt ist ein wichtiger Teil der Philosophie der Campus M University. Dadurch ist gewährleistet, dass die Studierenden individuell gefördert werden und ihre eigenen Potentiale ideal entwickeln können. Die Lehrveranstaltungen basieren auf modernen Lehrmethoden: Abgeleitet von theoretischen Konzepten, wird das Wissen durch anwendungsorientierte und reelle Praxisbeispiele und -projekte, Diskussionen, Fallstudien oder Teamaufgaben vertieft. Regelmäßige Netzwerk-Veranstaltungen mit Branchenprofis sind ebenfalls Studienbestandteil. In kleinen Gruppen lernen die Studierenden gerade zu Beginn des Studiums die KommilitonInnen schnell kennen und können so unkompliziert Freundschaften knüpfen. Spanisch im Alltag lernen und sprechen – wertvolle Auslandserfahrungen sammeln Auslandserfahrungen und die umfangreiche Spanisch-Ausbildung neben dem Studium bereiten zusätzlich auf einen erfolgreichen Start in das Berufsleben vor. Das Studentenleben in Palma ist vom hohen Lifestylefaktor der Stadt geprägt. Es gibt unendlich viele Freizeitmöglichkeiten und natürlich auch ein breites Angebot an studentischen Nebenjobs. Bei der Suche nach einem WG-Zimmer unterstützt das Team der Campus M University ebenso, wie bei allen anderen Fragen rund um den Studienbeginn und das Leben in Palma. Für den Spanischkurs, der optional während des Studiums angeboten wird, sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Den Kurs können die Studierenden mit dem international anerkannten D.E.L.E.-Zertifikat des Instituto Cervantes abschließen. Dieser Abschluss ist vergleichbar mit dem TOEFL für Englisch oder dem französischen DELF-Zertifikat. Die Campus M University bietet das Studium im Herzen der Altstadt von Palma an. Partner vor Ort ist die ASCENSO Akademie für Business und Medien, die seit 2007 in Palma deutschsprachige Hochschulstudienprogramme anbietet. Die ASCENSO Akademie befindet sich an einem traditionsreichen Ort im Herzen der historischen Altstadt Palmas, dem Estudio General Luliano. Dieses wurde im 15. Jahrhundert als Lehrinstitut gegründet, später als Universidad Luliana weitergeführt und beherbergt heute, neben der ASCENSO Akademie, ein internationales Sprachinstitut. Unmittelbar neben dem Gebäude findet man die weltberühmte Kathedrale La Seu, nur ein paar Treppenstufen weiter den Hafen von Palma. Abschluss einer staatlichen deutschen Hochschule Die Campus M University ist das mobile Studienprogramm der staatlichen Hochschule Mittweida mit Studienzentren in München, Nürnberg und jetzt auch Palma de Mallorca. Das Bachelorstudium führt nach sechs Semestern zu 180 Credits (ECTS Punkten) und dem Abschluss als Bachelor of Arts der staatlichen Hochschule in Mittweida. Bewerbungen für den Studienstart im Herbst diesen Jahres sind bereits möglich. Unverbindliche Beratungstermine können jederzeit unter palma@campus-m-university.de vereinbart werden. Alle Infos: www.ascenso-akademie.de