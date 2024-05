Über fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass der aus "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Jens Büchner im November 2018 an einer Krebserkrankung gestorben ist. Nun hat seine Witwe Daniela Büchner auf dem Youtube-Kanal "Fundbüro der Liebe" von der Liebesgeschichte mit Jens erzählt. Demnach war das Paar dreieinhalb Jahre zusammen. "Aber es war eine wilde Achterbahnfahrt. Wir haben in dreieinhalb Jahren mehr erlebt als andere in 30 Jahren Ehe."

Die schreckliche Diagnose Besonders eindringlich sind die Momente, in denen Büchner von der Zeit vor und nach dem Tod ihres Mannes erzählt. Im Sommer 2018 habe man bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Jens Büchner sei immer dünner geworden, es sei ihm körperlich schlechter gegangen. "Wir haben es immer auf den Stress geschoben." Dann im Oktober die schreckliche Diagnose: Lungenkrebs, der bereits gestreut hatte. "Wir waren damit komplett überfordert." Seinen 49. Geburtstag am 30. Oktober habe der Auswanderer noch zuhause feiern können. "Er war da schon nicht mehr der Mensch, den wir kannten. Verzweifelt, voller Schmerzen." Kurz danach sei er auf die Palliativstation im Krankenhaus gekommen. Für sie selbst seien es ebenfalls schlimme Wochen gewesen. "Ich habe gedacht: Es kann nicht sein, dass so etwas uns passiert." "Ich habe im Krankenhaus geschlafen, war Tag und Nacht an seinem Bett, habe ihn gewaschen und gefüttert." Irgendwann sei ihr bewusst geworden, dass sie sich von ihrem Mann verabschieden müsste. "Aber du kannst dich nicht verabschieden, denn du weißt, wenn du dich verabschiedest, ist es für immer. Aber er ist dann irgendwann friedlich eingeschlafen, ohne Schmerzen. Und dann war es auf einmal still in unserem Leben." Die Zeit nach dem Tod Danni Büchner sagt, sie habe es nicht geschafft, den Tod ihres Mannes zu überstehen. "Ich habe es überlebt." Sie sei wieder alleine gewesen, in einem fremden Land. Und sie habe in Ruhe trauern wollen. "Aber eine Woche lang lief nichts anderes im Fernsehen." Es habe zwei Jahre oder länger gedauert, bis sie zu sich selbst gefunden habe. Die gemeinsamen Zwillinge seien das schönste Geschenk, das sie von Jens bekommen habe, erzählt sie. Darüber hinaus erinnere sie sich vor allem daran, wie locker er alles genommen habe. "Egal, ob große oder kleine Probleme, er hat immer gesagt: 'Ach, wird schon'." /pss