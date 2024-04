Wenn Sie sich zu den Flamenco-Liebhabern zählen, müssen Sie nicht extra nach Andalusien reisen – aktuell gibt es einige empfehlenswerte Darbietungen dieser besonderen Kunstform auf Mallorca zu erleben. Wer das Eröffnungstrio im neuen Flamencolokal "Tablao Alma" in Palma mit der Tänzerin La Popi verpasst hat, muss sich nicht grämen: Das Programm wechselt dort regelmäßig, lohnt sich aber immer. Bis einschließlich Samstag (13. April) steht dort Raúl Ortega, ein erstklassiger männlicher Tänzer, auf der Bühne.

Komplettiert wird die furiose Show, die zweimal täglich – um 19.30 Uhr und um 21 Uhr – zu sehen ist, mit Alfonso Calvo (Gitarre) und Sebastián Sánchez (Gesang). Die beiden Musiker werden noch eine Weile auf der Insel bleiben und auch die kommenden Künstler begleiten. Vom 14. bis 19. April ist der Flamencotänzer José Franco zu Gast, danach geht es mit der Tänzerin Miriam Pérez weiter. Der Eintritt kostet ab 19 Euro (es gibt 15 Prozent Rabatt für Residenten), Karten und Infos finden Sie unter: tablaoflamencoalma.com.

Auf Mallorca feiern wie in Sevilla

Die "Feria de Abril", das ausgelassene Volksfest aus Sevilla, hat inzwischen gleich mehrere Ableger auf Mallorca. In der Regel wird dabei Sevillanas getanzt – ein vergleichsweise einfach zu erlernender, folkloristischer Paartanz, der aber Gemeinsamkeiten mit dem Flamenco hat. Dazu gibt es meist typische Tapas aus Andalusien wie "pescaíto frito" (kleine frittierte Fische). Eine der ersten Ferias de Abril findet am 12. und 13. April im Es Molí Des Comte in Palma statt – mit Live-Musik und im Anschluss DJs. Der Eintritt kostet ab 15 Euro, Karten und Infos gibt es auf ticketib.com.

Auch das farbenfroh bemalte Hotel Artmadams in Palma lädt zu einem Fest ein, am 18. April ist der letzte Termin dafür. Der Club El Cid in Molinar zieht am 19. April nach: Bei der dortigen Feria de Abril gibt es Live-Flamenco mit Nuria Millán, Joaquín Moreno, Kiko Carmona und Aurora Recuero. Die Karten kosten 10 Euro und sind auf ticketib.com zu erwerben. Auf die Ausgabe, die von der Casa de Andalucía veranstaltet wird, können Sie sich schon einmal freuen: Dieses Fest ist für den 26. bis 28. April angekündigt. /bro