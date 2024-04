Am Dienstag (23.4.) ist wieder „Dia de Sant Jordi“. Der Georgstag ist zugleich Welttag des Buches und somit laut einer aus Katalonien stammenden Tradition der Tag, am dem man den Liebsten ein Buch und eine Rose schenkt.

Tradition in Palma weit verbreitet

Der Brauch ist auch auf Mallorca weit verbreitet und für die Buchhändler ähnlich wichtig wie Weihnachten. Am größten wird die Tradition in Palma gefeiert. Hier gibt es von 9.30 bis 21 Uhr Stände von 30 Buchhandlungen, Rabatte, Lesungen und Signierstunden (llibretersmallorca.cat). Wer früher loslesen will: In Palmanova dreht sich bereits am Samstag (20.4., 10.30–19.30 Uhr) alles um Bücher.