Dienstagabend (22.11.) im Kongresspalast El Greco in Toledo. Mit einer großen Gala präsentiert der Restaurantführer Michelin seine Ausgabe 2023 für Spanien und Portugal. Für einen der geladenen Köche, Javier Hoebeeck, und seinen Chef Juan Ávila Cucharero steigt die Spannung. Waren Sie eingeladen worden, nur um zuzuschauen, wie andere die begehrten Michelin-Sterne überreicht bekamen, oder sollte ihr Restaurant Fusion19 ebenfalls ausgezeichnet werden? Die Antwort lautete ganz klar: Ja. Ein neuer Stern leuchtet in Mallorcas Norden in Playa de Muro, und am Dienstagabend leuchtete noch intensiver das Gesicht von Hoebeeck, Sohn eines Belgiers und einer Mallorquinerin.

Javier Hoebeeck (31), der zuvor etwa im Zaranda, dem Jumeirah Hotel oder Azurmendi gearbeitet hatte, heuerte 2016 in der Boulevard-Gruppe an, zu der auch noch weitere Restaurants gehören. Im Fusion19 arbeitete er zunächst noch “unter” Juanjo Genestar, dem Executive Chef der Firma, der das 2013 eröffnete Restaurant bereits zu einer Top-Adresse für Feinschmecker gemacht hatte. 2018 wurde Hoebeeck dort Chefkoch. Er hat sich seitdem Schritt für Schritt weiterentwickelt. Menü mit 28 Gerichten überzeugte die Michelin-Tester Bis zur Winterpause (die Wiedereröffnung ist für März 2023 geplant) gab es dort ein spektakuläres Degustationsmenü für lediglich 80 Euro (das wird sich wohl demnächst ändern) unter dem Titel “Transición de las emociones durante la vida” (Entwicklung der Emotionen im Laufe eines Lebens). Es bestand aus 28, teils als Happen servierten Gerichten, aufgeteilt in verschiedene Stationen. Das Menü begann mit Aperitif-Häppchen, inspiriert durch das benachbarte Feuchtgebiet s'Albufera. Es ging weiter über verschiedene Länderstationen aus Asien und Lateinamerika. Es gab Einblicke in die “Werkstatt”, es ging in den Garten, übers Land, rein ins Meer. Bis die Gäste schließlich bei drei Desserts landeten. Von einer “emotionalen Reise durch die fünf Sinne mit Einflüssen aus der internationalen Küche”, sprach Hoebeeck. Mix aus Tradition und Avantgarde Hoebeecks Küche ist ein Mix aus Tradition und Avantgarde. Er spielt mit Texturen, schafft einzigartige und auch farbenfrohe Geschmackserlebnisse. Seine Küche überrascht, schmeckt, und er nutzt intensiv hiesige Produkte. Das Fusion19 ist inzwischen umgebaut worden, noch eleganter geworden. Der durch die asiatische Küche inspirierte Teil der früheren Fusion19-Karte ist nun erweitert, aber auch räumlich abgetrennt worden, denn diese Gerichte haben eine neue Heimat im Restaurant Gaikan gefunden, das im Zuge der Umbauarbeiten auf der überdachten früheren Fusion19-Terrasse eingerichtet worden ist. Ein weiteres neues Sternerestaurant auf Ibiza und 10 weitere Sterne auf Mallorca Zurück zum Thema Michelin: Auf den Balearen gibt es auch noch ein weiteres neues Sternerestaurant auf Ibiza: das Etxeko unter Leitung von Paul Badia und Martín Berasategui, der ja auch das El Txoko in Palma führt. Für Mallorca gab es darüber hinaus keine Änderungen. Das Voro in Canyamel kann sich weiterhin mit zwei Sternen schmücken. Je ein Michelin-Stern strahlt über – in alphabetischer Reihenfolge: Adrián Quetglas (Palma), Andreu Genestra (Capdepera), Bens d'Avall (Sóller), Dins im Hotel El Llorenç Parc del Mar (Palma), Es Fum im Hotel St. Regis Mardavall (Costa d'en Blanes), Maca de Castro (Alcúdia), Marc Fosh im Hotel Convent de la Missió (Palma), Zaranda im Hotel Es Princep (Palma). Einen grünen Stern haben weiterhin Andreu Genestra und Maca de Castro. Letzte gemeinsame Ausgabe für Spanien und Portugal Dies war die letzte Gala, bei der die Sterne sowohl für Spanien als auch für Portugal verkündet wurden. Ab nächstes Jahr wird es in jedem Land eine eigene Gala geben. Und als zweite Neuerung wurde ein Spezialpreis für den besten Saalchef verliehen, der an Toni Gerez vom Sternelokal Castell Peralada ging. Insgesamt werden in dem Guide Michelin Spanien/Portugal 2023 nun 1.401 Restaurants gelistet, davon 1.229 Restaurants in Spanien, 167 in Portugal und 5 in Andorra. Davon haben 13 drei Michelin-Sterne (2 sind neu), 41 haben zwei Sterne (3 sind neu), 235 haben einen Stern (34 sind neu) und 281 Lokale haben den Bib Gourmand für ein besonders Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.