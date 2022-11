Garnelen in Knoblauchöl und patatas bravas sind lecker, so viel steht fest. Aber das Konzept der Tapas hat noch wesentlich mehr Potenzial. Eindrucksvoll unter Beweis stellten das die Teilnehmer beim TaPalma-Wettbewerb am Montag (21.11) im Kongresszentrum in Palma. Sie konnten in drei Kategorien eine Probe ihrer Kochkünste geben: freie Tapa, thematische Tapa (diesmal mit Sobrassada als Basis) sowie Cocktail.

Mehr zum Thema Wo es in den nächsten Wochen in Palma de Mallorca ganz besondere Tapas gibt