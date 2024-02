Wer heutzutage in eine Markthalle geht, macht dies nicht nur für den Einkauf, sondern häufig auch, um an einem der Gastro-Stände einzukehren. Diesmal geht es zum Santa-Catalina-Markt in Palma, wo es von dem Klassiker, der Bar Joan Frau, bis zur Markt-Dependance des Arume bereits viele Varianten gibt. Nun eine Neue, die Vermoutique.