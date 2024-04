Eines der angesehensten Geschäfte für Insel-Delikatessen auf Mallorca schließt seine Pforten und hat mit dem Ausverkauf begonnen: Son Vivot, gelegen in der Altstadt von Palma, stellt nach fast 30 Jahren den Betrieb ein.

Das Geschäft, das sich auf der Plaça de la Porta Pintada befindet, hat unter anderem Wurstspezialitäten, Ensaimadas, Oliven oder Kräuterschnaps im Angebot - klassische wie weniger bekannte Mallorca-Spezialitäten. Für das verbliebene Sortiment ist nun ab Dienstag (2.4.) Räumungsverkauf.

Weihnachtskörbe mit Insel-Delikatessen

"Es war uns ein echtes Vergnügen, Ihnen die fantastischen Produkte, die auf unseren Inseln hergestellt werden, näher zu bringen, und gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir unseren Beitrag zur Unterstützung der lokalen Erzeuger leisten konnten", heißt es in den sozialen Netzwerken. Insbesondere bedanken sich die Eigentümer für die Treue der Privat- und Firmenkunden, die Jahr für Jahr Weihnachtspräsente erstanden. In der Adventszeit beschenken Unternehmen in Spanien traditionell ihre Mitarbeiter mit Geschenkkörben, der "Cesta de Naivdad". Bei Son Vivot gab es Weihnachtskörbe in jeder Größe und zu jedem Preis, bestückt mit den hauseigenen Son-Vivot-Produkten wie Oliven, Olivenöl, Käse, Wurstwaren, Honig, Hierbas, Weinen, Likören, Marmeladen und Leckereien.

Schlussverauf ab Dienstag (2.4.)

Im Ausverkauf gebe es nun unter anderem auch typische und hochwertige Liköre, Kunsthandwerk aus Ton oder die traditionellen Keramikfiguren Siurells, darüber hinaus auch die verbliebenen Präsentkombinationen, heißt es. "Je früher Sie kommen, desto mehr Auswahl gibt es noch."

Son Vivot, gelegen zwischen der Plaça d’Espanya und dem Carrer Sant Miquel, war 1997 von Antonio Abad eröffnet worden. Von Beginn an – und auch schon in seinen vorherigen Geschäften an anderen Standorten – war Abad bemüht, seinen Kunden balearische, vor allem mallorquinische Produkte nahezubringen, die er mit der Zeit auch selbst von Bauern auf Mallorca speziell für sein Geschäft produzieren ließ. Zwischenzeitlich übernahmen seine Töchter das Geschäft. Zu den Gründen der Schließung wurde zunächst nichts bekannt.

Die Geschäftszeiten sind von 10 bis 14 Uhr sowie von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Es gibt auch einen Online-Shop (Porta Pintada, 1, Palma, Tel.: 971-72 07 48, sonvivotpalma.com).