Euro-Toques, die renommierte Vereinigung von europäischen Köchen mit Sitz in Brüssel, hat eine neue Präsidentin: Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung, diesmal in Oviedo, wurde Maca de Castro in den Posten erhoben. Die gerade 43 Jahre alt gewordene Mallorquinerin, Tochter andalusischer Einwanderer, ist auf der Insel bekannt. Hier leitet sie das nach ihr benannte Sternerestaurant in Port d‘Alcúdia, das ebenfalls dort beheimatete Restaurant Jardín, das Andana an Parc de ses Estacions in Palma, die Eventfinca Son Verí, ein Cateringunternehmen sowie die Restobar 20º in Düsseldorf.

Das ist Euro-Toques Zu den Zielen der 1986 gegründeten Vereinigung gehören die Unterstützung von Erzeugern, somit auch der Schutz und die Steigerung der Qualität von Produkten, der Fokus auf Regionalität und Saisonalität, aber auch die Bewahrung kulinarischer Traditionen. Auf Maca de Castro treffen alle diese Kriterien zu, wie sich auch an der Verleihung eines grünen Michelin-Sterns für ihre nachhaltige Arbeit zeigt. Sie ist die erste Frau auf diesem repräsentativen Posten und die erste Präsidentin, die nicht aus dem Baskenland kommt. „Sie wird unsere Vereinigung auf ganz besondere Weise weit bringen”, so die Glückwünsche von Euro-Toques. Ihr Vorgänger hieß Andoni Luis Aduriz, Chefkoch und Besitzer des Zwei-Sterne-Restaurants Mugaritz in Errenteria (südöstlich von San Sebastián), der seit 2018 Präsident war. FB: Euro-Toques España Asociación de Cocineros. Aktuell sind rund 3.500 Köche aus 18 Ländern in Euro-Toques vertreten. Die Vereinigung zählt auch mehr als 800 Mitglieder aus Spanien.