Königin Sofia befindet sich bereits auf Mallorca, um hier ihren Sommerurlaub zu verbringen. Gestern Mittag (22.7.) kam sie mit einem Flieger aus Zürich an, wie die spanische Zeitschrift "¡Hola!" berichtet. Wie jeden Sommer ist sie das erste Familienmitglied, das auf der Insel aufschlägt, und sie wird hier auf die Ankunft des Königspaars Felipe und Letizia und ihrer Enkelinnen, der Prinzessin Leonor und der Infantin Sofía warten.

Schon seit Tagen ist darüber spekuliert worden, dass die Königsfamilie in der letzten Juliwoche oder der ersten Augustwoche anreisen würde, so wie dies auch in den Vorjahren geschah - selbst 2020, als sie ihren Besuch auf Mallorca kürzer hielt und sich kaum in der Öffentlichkeit zeigte.

Nicht der erste Besuch dieses Jahr

Das gewählte Datum fällt nicht zufällig mit der Segelregatta Copa del Rey zusammen, die vergangenes Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste. Für Königin Sofia ist es dieses Jahr übrigens nicht der erste Besuch auf der Insel: Im Mai verbrachte sie bereits einige Tage im Marivent-Palast auf Mallorca.

Noch ist nicht von offizieller Seite bestätigt, wo man die Königsfamilie sehen können wird, geplant sind aber wohl das Posieren für die Pressefotografen und der traditionelle Empfang im Almudaina-Palast. Zu diesen zwei Hauptaktivitäten, die die Royals wiederaufleben lassen möchten, kommt voraussichtlich noch ein Besuch im Yachtclub von Palma hinzu.

Verpflichtungen und Urlaub

König Felipe VI. wird traditionsgemäß als Teilnehmer der Copa del Rey erwartet. Neben den Verpflichtungen wird die Königsfamilie (im Gegensatz zu vergangenem Jahr) ihren Aufenthalt wohl auch für einige Urlaubstage und Ausflüge nutzen. /bro