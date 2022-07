Prominentes Stelldichein auf Mallorca: Die Gigayacht "Rising Sun" von DreamWorks-Gründer David Geffen und die einst von Steve Jobs in Auftrag gegebene Superyacht "Venus" liegen vor Mallorca . Beide Schiffe gehören zu den regelmäßigen Inselgästen und bringen in der Regel Stars und Sternchen mit.

Auf die Länge kommt es an

Die Begriffe "Mega" und "Giga" sind dabei nicht zufällig gewählt. Die Yachten werden je nach ihrer Rumpflänge unterschiedlich bezeichnet. Bis 24 Meter ist es eine normale Yacht, bis 60 Meter eine Superyacht, bis 100 Meter eine Megayacht und darüber hinaus eine Gigayacht.

Die "Rising Sun" belegt sogar Platz 17 auf der Liste der längsten Yachten der Welt mit einer Rumpflänge von 138 Metern. Das Schiff stammt aus der deutschen Lürssen-Werft und ist am Montag (4.7.) in der Bucht von Palma de Mallorca angekommen. Eigentümer David Geffen hat 1994 gemeinsam mit Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg die Produktionsfirma gegründet, die unter anderen "Shrek", "Catch me if you can" und "American Beauty" produziert hat.

Machen Hollywood-Stars gerade Urlaub auf Mallorca?

Die "Rising Sun" war zuletzt vor einem Monat da. Zu den Gästen von Geffen zählten schon die Hollywood-Stars Orlando Bloom, Bradley Cooper und Leonardo Di Caprio. Die Gigayacht hat 82 Zimmer, einen Hubschrauberlandeplatz, ein Fitnessstudio, einen Basketballplatz und natürlich ein Kino.

Minimalistisch und funktional

Die "Venus" sieht im Schatten der "Rising Sun" fast schon winzig aus. Steve Jobs hatte die Megayacht gemeinsam mit dem französischen Designer Philippe Starck entworfen und auf einen funktionalen sowie minimalistischen Stil gesetzt. Das Boot des früheren Apple-Chefs wurde 2009 in Holland gebaut. Heute gehört die 100 Millionen US-Dollar teure Yacht der Witwe Laurene Jobs.

Die "Venus" ist 78,2 Meter lang und bietet in sechs Suiten Platz für zwölf Gäste. Die Besatzung besteht aus 14 Personen.