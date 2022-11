Ex-Sportkommentator und Mallorca-Resident Jörg Dahlmann (63) wird wohl bei der neuen Staffel von Promi-Big-Brother mitmachen. Das berichten mehrere Boulevard-Medien am Samstag (12.11.) und beziehen sich auf einen Instagram-Post des Fußballkenners vom Vorabend. Darin bestätigt Dahlmann, dass er bei dem TV-Format mitmischen werde und bei Sat.1 um die Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro kämpfen werde. Er ziehe "in die bekannteste WG Deutschlands mit vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen aus der Medienwelt", ist dort zu lesen.

