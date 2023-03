Am Donnerstag (23.3.) ist eine Folge namens "Liebeschaos? Jetzt redet Peter Klein" des "Bild"-Podcasts "Das 17. Bundesland" erschienen. Darin hat MZ-Autor Ingo Wohlfeil den Ex-Partner von Iris Klein, Peter Klein, zu seiner Sicht der Dinge in dem ganzen Liebeschaos befragt. In den vergangenen Wochen hatten Iris Klein und Peter Kleins vermeintliche Geliebte, Yvonne Woelke, in den sozialen Netzwerken immer wieder gegeneinander geschossen. Der Leidtragende war fast immer Peter Klein, über den man im Zuge des Rosenkriegs auch viele private Details erfuhr.

Der Mallorca-Resident in der Zwickmühle meldete sich selbst, wenn überhaupt, nur deswegen zu Wort, weil er die vielen Vorwürfe seiner einstigen Partnerin und der Öffentlichkeit so nicht auf sich sitzen lassen wollte. In dem circa 40-minütigen Gespräch mit Ingo Wohlfeil, das dieser auf seinem Balkon in Santa Ponça aufgezeichnet hat, erfährt man einige Details über Peter Klein und wie er das Chaos erlebt hat.

Wer wird langfristig auf der Finca wohnen?

Wie man zuletzt schon vermuten konnte, soll Iris Klein langfristig zurück auf die Finca des einstigen Paares in Llucmajor ziehen. Im Podcast erzählt Peter Klein, dass er dort nicht mehr alleine wohnen will. Er habe zudem Verständnis für die Situation seiner Frau, wenn sie sie auch größtenteils selbst verschuldet habe. Daher will er ihrer Bitte, zumindest die Hunde und das Haus behalten zu können, nachkommen, nachdem sie ja schon "alles andere verloren habe".

Hat Peter Klein schon eine neue Bleibe?

Im Gegensatz zu Iris Klein habe er noch keine andere Wohnung, in die er flüchten könne, so Klein. Da der gelernte Maler auch seine Werkstatt in der neuen Bleibe unterbringen muss, gestalte sich die Suche auf dem aktuell sowieso schon angespannten Wohnungsmarkt der Insel schwierig. In eine Zwei-Zimmer-Wohnung würden seine ganzen Sachen nicht hineinpassen.

Wird Peter Klein bald im TV zu sehen sein?

Er wollte nie in die Öffentlichkeit, betont er mehrmals. Vielmehr sei er durch seine Noch-Frau in die Öffentlichkeit gedrängt worden. Wie er im Podcast verrät, hat der Mallorca-Auswanderer unter anderem schon zahlreiche Anfragen von Produktionsfirmen, die gerne seine Musikkarriere begleiten würden. Um die Anfragen für TV-Formate kümmere sich sein Manager. "Ich bin ein sehr schlechter Verkäufer. Das sollen Menschen machen, die sich damit auskennen", findet er.

Welches Verhältnis hat Peter Klein zu Yvonne Woelke?

In Afrika, wo er Lucas Cordalis Anfang des Jahres 2022 ins Dschungelcamp begleitet hatte, habe Peter Klein Yvonne Woelke am Flughafen gesehen, aber nur "5 bis 10 Minuten mit ihr geredet". Wirklich gekannt, hätten sich beide bis zum zweiten Dschungelcamp-Anlauf nicht. Und schon gar nicht hätten sie bis zum Eklat ein ganzes Jahr lang miteinander kommuniziert. Zudem sei Peter Klein ja auch verheiratet gewesen und habe "gar keine Lust gehabt", etwas anderes zu starten, erzählt er Wohlfeil. Ein Jahr später, bei der nächsten Ausgabe des Dschungelcamps, habe er sich nach den öffentlichen Vorwürfen von Iris Klein, immer weiter von seiner Frau distanziert, und sich gleichzeitig mit Yvonne Woelke immer besser verstanden. "Sie war genauso angeklagt wie ich auch. Jeder, der ein bisschen Verstand im Kopf hat, kann nachvollziehen, dass da zwischenmenschliches Verständnis da war."

Wer hat sich von wem getrennt?

"Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, auch wenn es in den Medien anders dargestellt wurde", stellt Peter Klein klar. In den vielen Storys von seiner Ex-Iris hatte sie die Situation so dargestellt, als hätte sie die Trennung initiiert.

Hat Peter Klein noch Gefühle für Iris?

"Natürlich habe ich noch Gefühle für meine Frau, aber es reicht nicht mehr für eine Beziehung", hört man in dem Podcast. Die ersten 18 der insgesamt 20 gemeinsamen Jahre seien schön gewesen. Nach Afrika habe er aber gemerkt, dass er Kontrollzwang seiner Frau größer wurde. Beide hätten sich zudem vom Wesen her verändert.

Und Yvonne? Hatten beide etwas miteinander?

"Ich habe gesagt, dass ich für sie Gefühle entwickelt habe und ich mag sie sehr gerne", gibt er zu. Einen Kuss im Fahrstuhl aber habe es etwa nie gegeben.

Wird Peter Klein auf Mallorca angefeindet?

Der Maler schildert im weiteren Verlauf des Gesprächs etwa eine Situation, in der er im Einkaufszentrum Fan in Palma war. Um nicht komisch angeschaut oder angesprochen zu werden, habe er sich "in sein Handy vergraben". Ein Passant habe es sich dennoch nicht nehmen lassen, ihm den Kommentar "Ohne Yvonne unterwegs?" an den Kopf zu werfen.

Wovon lebt Peter Klein?

Schon seit 40 Jahren arbeitet Peter Klein als Maler, seit 1991 ist er selbstständig. Lackierarbeiten, Fassaden-Streichen oder Bodenbeschichtungen im Außenbereich: Diese Woche gehe es wieder richtig los. Witterungsbedingt konnte Peter Klein zuletzt, wie er erzählt, nicht viel machen.

Was wünscht er sich für seine Zukunft?

Auf diese Frage antwortete Peter Klein, dass er sich für die aktuelle Saison wünscht, dass es mit der Musik klappt und er langfristig, auch deutschlandweit, in dem Business bestehen kann.

Und in Sachen Beziehung?

Er habe das Gefühl, dass Iris Klein ihn immer noch zurückwolle. "Ich habe es ihr schon hundert Mal gesagt. Es gibt kein Zurück mehr." Nach all den Bloßstellungen in der Öffentlichkeit, könne Peter Klein sich ein Liebes-Comeback absolut nicht vorstellen.

Datet auch er?

Peter Klein werde immer wieder angeschrieben, sei aber gar nicht so "empfänglich" für die Flirt-Botschaften. Dauersingle-Sein wäre trotzdem nichts für ihn, gibt er zu. Dennoch sei er zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben aktiv auf der Suche nach einer Partnerin gewesen, auch nicht nach der Trennung mit seiner Partnerin, mit der er vor Iris Klein 13 Jahre lang zusammen gewesen war. Und Tinder? "Neeeee", lacht er nur. Er bleibt dabei: "Wenn's denn sein soll, findet man sich. Das ist irgendwann ein Zufall: Man begegnet sich und dann passt das."

Hintergrund

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig. Während Iris Klein sich in der Dating-Welt austobt, scheint Peter Klein mit seinem Single-Dasein aktuell gut klarzukommen.