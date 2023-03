Nachdem sich Mallorca-Residentin Iris Klein Ende Februar öffentlich bei ihrem Noch-Mann Peter Klein entschuldigt hatte, sah zunächst alles danach aus, als wäre der Rosenkrieg damit beendet. Doch der Waffenstillstand hielt nicht lange an.

Sticheleien am Welt-Frauen-Tag

Am Mittwoch (8.3.), dem Weltfrauentag, stichelte die Mutter von Daniela Katzenberger in ihrem Instagram-Profil gegen ihren Ex und dessen vermeintlicher Affäre, Yvonne Woelke. Auf einer Autofahrt mit ihrer besten Freundin auf Mallorca machte sie mehrere Anspielungen: "Wie treu so eine beste Freundin ist, kann man von manchen Männern gar nicht erwarten, ein öffentliches Liebesbekenntnis. Wenigstens von Frau zu Frau. Das sollten doch andere auch mal machen, so Liebespärchen, die heimlich zusammen sind, die sollten sich auch mal outen", findet Klein.

Freundschaft des Geldes wegen

Danach äußerte sie sich zu dem von Peter Klein ebenfalls auf Instagram dargelegten Wunsch, mit seiner Noch-Freu befreundet zu bleiben. "Ja, er möchte eine Freundschaft, ganz klar, und er will natürlich eine Menge Geld von mir. Das hat er vergessen, zu erwähnen. Deswegen will er eine Freundschaft, weil er Kohle will. Erst betrügt man die Frau, dann belügt man die Frau, dann erniedrigt man die Frau, dann nimmt man der Frau das zu Hause weg, weil wir können ja nicht mehr zusammen leben, er behandelt mich ja wie Dreck, und dann will man noch Geld von der Frau." Auch eine andere Tatsache störe Klein: Peter gebe noch nicht einmal zu, dass er und Woelke zusammen und verliebt seien. Dass die beiden eine Zukunft planen, habe sie schriftlich. "Lasst euch nichts vormachen", rät sie ihrer Fangemeinde. Für seine geplante Gesangskarriere habe Peter Klein die Familie und Iris Klein geopfert, so ihr Vorwurf.

Beziehung nicht mehr zu retten

Beide hätten zuvor noch einmal darüber geredet, ob sie die Beziehung mit der Zeit retten könnten. "Aber er hat gesagt, nein, mit mir an der Seite und im Schatten der Familie Katzenberger-Klein-Frankhauser zu stehen, das will er nicht, sonst wird er nicht berühmt genug. Er will ja in die Trash-Formate und sich eine Zukunft mit seiner Neuen aufbauen", so Klein. Nur daher brauche ihr Ex das Geld.

Private Nachricht veröffentlicht

Damit ihr ihre Fans glauben, hat Iris Klein am Mittwoch (8.3.) auch eine Nachricht, die ihr ihr Peter geschickt hatte, veröffentlicht. Von welchem Tag genau sie ist, sieht man darin nicht. Darin bittet der Auswanderer Iris Klein, sich nicht verrückt zu machen. "Gib uns beiden einfach ein bisschen Zeit... Wenn ich sage, ich brauche Zeit, dann bedeutet das nicht, dass alles aus ist, sondern nur, dass es augenblicklich sehr schwierig wäre, diesen Neustart zu beginnen, da wir im Moment viel zu emotional sind und viel zu empfindlich auf die kleinste Reaktion des anderen reagieren", schreibt er darin. Am nächsten Tag sei alles schon wieder vergessen gewesen.

Auto, Geld für Renovierungsarbeiten, Scheidung

In dem sozialen Netzwerk erzählt Iris Klein auch, dass Peter ein Auto des Paares haben wolle. Dabei laufe es auf ihren Namen und sie habe es zu 80 Prozent bezahlt. Ebenso fordere Peter Klein Geld für Renovierungsarbeiten "ihres Hauses, das sie verkauft habe und das NUR ihres war." Nach der Aufregung sei die Auswanderin am Mittwoch (8.3.) bei ihrem Anwalt gewesen. "Wir werden nach spanischem Recht in drei Monaten geschieden. Es sei denn, er will noch monatlichen Unterhalt", schreibt sie auf Instagram.

Peter Klein will, dass Ruhe einkehrt

All die Vorwürfe will Peter Klein nicht auf sich sitzen lassen und äußert sich ebenfalls auf Instagram dazu. Am Mittwoch (8.3.) sei Iris Klein auf der Finca gewesen, um den Schlüssel für ein Motorrad abzuholen, das der Auswanderer per Spedition nach Deutschland zu Jenny Frankhausers Gatten Steffen schicken werde.

"Es wäre schön, wenn langsam wirklich mal Ruhe einkehren werde. Nein, egal welche Spekulationen entstehen könnten: Es gibt kein Zurück. Es bleibt, wie es ist. Iris lebt in ihrer Wohnung, ich lebe hier auf der Finca. Wir haben beschlossen, dass wir uns trotz allem vernünftig miteinander unterhalten. Ich möchte, dass sie für sich lernt, mit der Situation umzugehen. Dass es schwer ist, verstehe ich vollkommen."

Wem steht das Geld für das Haus zu?

Wenig später wendete er sich erneut an seine Fangemeinde: Die Behauptung, dass er Geld und ein Auto von Iris fordern würde, sei nicht richtig. "Das Geld, das ich fordere, ist aus einem Hausverkauf, das wir gemeinsam in Deutschland bezahlt haben, welches ich mit meiner Muskelkraft und meinem Material renoviert habe. Ich habe da sehr viel Arbeitsleistung und Geld reingesteckt. Jetzt denke ich, dass mir auch ein Teil des Gewinns zusteht."

Der Auswanderer verzichte laut eigener Aussage auf einen Teil des Geldes. Man habe sich auf einen Betrag geeinigt, damit er seine Ruhe habe.

Wem gehört das Auto?

"Der BMW, über den wir hier sprechen, da hat sie mir gesagt, könnte ich haben, wenn der Smart über den TÜV gekommen ist", so Peter Klein. Der BMW gehöre nicht Iris Klein. "Den haben wir uns in der Ehe angeschafft und ihn gemeinsam finanziert. Sie hat zwar die erste Rate von ihrer damaligen Gage von einem Format bezahlt, aber die Schlussrate, die ähnlich groß war, haben wir aus dem Geld bezahlt, das aus meinem Bausparvertrag kam, kurz bevor wir ausgewandert sind."

Und dann sei da noch all das Geld, das das einstige Paar für die Auswanderung nach Mallorca benötigt hatte: "Überlegt mal, wer gearbeitet hat zu der Zeit: Das war nicht Iris, das war ich." Er wolle nicht böse sein, versichert er, aber die Anschuldigungen nicht einfach so auf sich sitzen lassen.

Peter Klein wollte die Beziehung nicht mehr

Auch gegen die Vorwürfe, dass Yvonne Woelke die Beziehung der Kleins zerstört habe, wehrte sich der Auswanderer. "Auch wenn Yvonne jetzt überhaupt nicht da wäre, würde ich diese Beziehung nicht mehr wollen. Das ist einfach Fakt. Diese ganz Affäre, die uns hier unterstellt wird: Das hat es nie gegeben. Auch dass ich mit Yvonne zusammen bin, stimmt nicht. Ich lebe aktuell auf Mallorca. Seht ihr hier noch Yvonne? Selbst wenn ich privat Kontakt habe mit ihr, heißt das doch nicht, dass ich eine Beziehung habe."

Er wollte seiner Ex nie etwas Böses, versichert er. "Ich möchte nicht, dass Iris leidet." Auch vor Australien habe Peter Klein ihr zu verstehen gegeben, dass die Beziehung nicht mehr gut laufe. Trotz der schönen Zeit, die beide miteinander hatten, habe es für ihn am Ende nicht mehr gepasst. Die Nachricht von Peter Klein, die Iris Klein veröffentlicht hatte, liege Wochen zurück.

Neues Management

Um seine Karriere als Kneipen-Sänger weiter anzukurbeln, hat sich Peter Klein nun auch ein neues Management gesucht. Zuvor hatten die beiden dasselbe Management. Auf Instagram können sich seine Follower schon seit einigen Wochen von seinem gesanglichen Talent überzeugen:

Peter Klein selbst könne zwar singen, sei aber kein Musiker, erklärte der 55-Jährige vor Kurzem. Auch Konzerte seien in Planung. Er wolle aber nichts überstürzen, sondern alles in Ruhe vorbereiten. "Nur so hat es Bestand. Und nur so kann wirklich etwas Großes daraus werden."

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig.