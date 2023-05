Bastian Schweinsteiger ist zum dritten Mal Vater geworden. In den sozialen Medien verkündete der Ex-Fußballer und Weltmeister von 2014 die frohe Kunde am Dienstag (9.5.). Der 38-Jährige wohnt einen Großteil des Jahres mit seiner Familie in einem Haus in Palma de Mallorcas Nobelviertel Son Vida.

Zeitgleich posteten Schweinsteiger und Frau Ana Ivanovic ein Video, das die Hände der nun fünfköpfigen Familie zeigt. Erst der Fußballer, dann die Ex-Tennisspielerin, gefolgt von den Söhnen Luka (5) und Leon (3) und zuletzt das Neugeborene. Ob es sich bei diesem um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist noch nicht bekannt. Auch ist nicht bestätigt, ob das Baby am Dienstag geboren wurde oder die Eltern einfach mit der Bekanntgabe warteten. View this post on Instagram A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic) Schweinsteiger war zuletzt als Experte beim DFB-Pokal in Deutschland tätig. Wahrscheinlich wird die Familie bald auf die Insel zurückkehren. /rp