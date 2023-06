Lange hat der Traum vom Leben auf der Insel dann doch nicht gehalten: Am Mittwoch (21.6.) haben der Schauspieler und Lifecoach Peer Kusmagk und seine Frau, die Profisurferin und Model Janni Kusmagk, die Sachen in ihrem Haus am Strand im Norden von Mallorca gepackt. Gemeinsam mit den drei Kindern will das Paar nun ein neues Kapitel in seinem Leben einschlagen. Während die Eltern die Kisten packten, durfte der Nachwuchs nochmal ausgelassen im heimischen Pool planschen.

Potsdam, Europa, Permakultur Bereits vor einigen Tagen hatte Janni Kusmagk auf Instagram die "Eckdaten" für die kommenden Monate bekanntgegeben: "Wir sind im August erstmal in Potsdam, dann zwei Monate auf Reisen in Europa und ab November haben wir eine feste Base, wo wir viel Land haben werden und beginnen möchten mit Permakultur." Das Paar will das Projekt offenbar nicht alleine durchziehen und lädt andere zum Mitmachen ein: "Du solltest Erfahrung mit (Klein-) Kindern mitbringen, ein Herz für Tiere haben, die Natur lieben und ganz wichtig: Wir möchten dich gerne langfristig in unserer Familie haben. Du solltest also bereit sein, ein neues Kapitel mit uns gemeinsam beginnen zu wollen und nicht zeitlich beschränkt sein." Ende 2021 auf die Insel gekommen Die Familie war Ende 2021 auf die Insel gekommen. Bei einem MZ-Interview im November 2021 hatte Peer Kusmagk erste Zweifel geäußert, dass er länger auf Mallorca bleiben wolle: "Die Sommermonate haben den Klimawandel für mich zum ersten Mal mit einem konkreten Gefühl verbunden. Wir haben die Erderwärmung am eigenen Leib gespürt. Das hat uns sehr zum Nachdenken darüber gebracht, ob Mallorca langfristig der richtige Ort für uns ist." Peer und Janni Kusmagk blicken auf ein Jahr Mallorca zurück: „Kann man hier in 20 Jahren noch leben?“ Dennoch sah er auch die positiven Seiten: "Wir leben hier sehr entschleunigt", so der Auswanderer, der zeitweise beim mittlerweile eingestellten Radiosender Mallorca E1NS arbeitete. "Es tut gut, die Erfahrung zu machen, dass es mit deutlich weniger Stress und Druck auch funktioniert. Das hat viel mit Mallorca als Ort zu tun, aber auch mit dem Leben in der Natur. Und für unsere Kinder ist die Insel wie ein eigener Kontinent. Man findet hier alles, was man normalerweise auf einem ganzen Kontinent hat: Gebirge, Quellen, Wälder in der Tramuntana, einsame Strände an der Ostküste, aber auch die Urbanität von Palma. Die Insel ist für Kinder in dem Alter ein wahnsinnig bereichernder Lernort." /pss