Deutscher Radiosender auf Mallorca räumt Studio an der Playa de Palma

Nun hat der Radiosender "Mallorca Eins" auch kein Studio mehr. Am Donnerstag (8.6.) räumte Geschäftsführer Jens Becher MZ-Informationen zufolge persönlich die Redaktionsräume an der Playa de Palma. Zurück bleiben nur leere Räume und viele Fragezeichen. Im Internet läuft noch eine musikalische Endlosschleife, aber das Projekt, einen zweiten deutschsprachigen Radiosender auf der Insel zu etablieren, ist ganz offensichtlich definitiv am Ende.

Das Aus zeichnet sich schon seit Monaten ab, etliche ehemalige Mitarbeiter warten seit Monaten auf ihr Geld. Der Geschäftsführer Jens Becker stellt sich gegenüber potenziellen Investoren als mittellos dar, hat aber noch keinen Insolvenzantrag gestellt. Aushängeschild war ein bekannter Auswanderer "Mallorca E1ns", so die Eigenschreibung, hatte am 1. Mai 2022 den Betrieb aufgenommen. Programmleiter war Otto Flaschka, ein ehemaliger Mitarbeiter des seit vielen Jahren etablierten „Inselradios“, Aushängeschild als Moderator war der Schauspieler, Moderator und Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk. Der Sender, bei dem ursprünglich bis zu 15 Mitarbeiter beschäftigt werden sollten, geriet jedoch schon sehr bald in Schwierigkeiten. Trotz gegenteiliger Beteuerungen lag für die Frequenz 106.3 offenbar gar keine Sendeerlaubnis vor. Mitte Oktober stellte "Mallorca Eins" denn auch die terrestrische Ausstrahlung ein. Gehälter flossen seit August nicht mehr, einer nach dem anderen der Mitarbeiter verließ den Sender. Becher schuldet ihnen Tausende Euros. Gegenüber der MZ sprach der 49-Jährige zuletzt von einer "Restrukturierungsphase", die Insolvenz sei "eine Option". Potenziellen Investoren schrieb er nun, dass selbst für den Insolvenzantrag kein Geld mehr da ist. Das geht aus der MZ vorliegenden Nachrichten hervor. Mit Zahlungsforderungen konfrontiert, reagiert Becher mit Ausflüchten oder schaltet ganz auf Durchzug. Zu einem Termin vor dem Schiedsgericht Tamib, wo es um die Kündigung eines Mitarbeiters gehen sollte, erschien er einfach nicht, Nachfragen seiner Gläubiger ignoriert er. "Wochenlang hat er uns am Telefon weggedrückt, auf Mails, WhatsApp, Facebook-Nachrichten etc. nicht reagiert", schreibt der MZ ein Dienstleister, dem Becher ebenfalls Geld schuldet und der jetzt ein Inkasso-Unternehmen eingeschaltet hat. Geschäftsführer gilt als Glücksritter Jens Becher hat auf Mallorca den Ruf eines Glücksritters, der schon "viel verbrannte Erde hinterlassen hat", wie es der Dienstleister ausdrückt Der Leipziger führte unter anderem die Weber-Grill-Finca bei Portocolom. Dort bot der heute 49-Jährige Grillkurse an oder stellte die Räumlichkeiten für die Hochzeitsfeier von Jens und Daniela Büchner. Als kurz danach Vorwürfe laut wurden, dass die Finca für Swinger-Partys oder gar Pornodrehs missbraucht würde, trennte sich das börsennotierte US-Unternehmen Weber Inc. von Becher, der daraufhin Insolvenz anmelden musste. . . Wie schon zuvor in Leipzig, wo sein Unternehmen „7Sinn GmbH Die Genussakademie“ pleiteging. Andere Becher-Ideen auf Mallorca existierten nur kurz, wie das Restaurant El Faro in Portocolom. Becher war in seiner Funktion als Auswanderer auch bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox zu sehen. Auf Kabel 1 zeigte der Koch, wie er Nuss-Nugat-Creme oder Kräuterbutter selbst macht. Motto: „Es geht günstiger, wenn man es selbst macht“.