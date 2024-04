Til Schweiger sorgt weiter für Schlagzeilen. Nachdem die "Bild-Zeitung" Fotos vom Wochenende veröffentlicht hatte, auf denen der Schauspieler geschwächt, aber selbstständig ein Krankenhaus auf Mallorca verlässt und in ein Auto steigt, scheint sich die Lage verschlimmert zu haben.

Denn der Fernsehesender RTL veröffentlichte ein Video, das vom Montagvormittag (15.4.) stammen soll. Man sieht darin, wie Schweiger von seinem Schauspielerfreund Oliver Masucci in eine Klinik getragen wird. Der 60-Jährige scheint große Schmerzen zu haben. Später kommt er heraus und geht auf die Kameras zu. Beide Unterarme sind in Gips gelegt.

Angst, dass beide Arme gebrochen sind

Auf die Frage, was passiert sei, erklärt Schweiger, er habe Angst gehabt, dass beide Arme gebrochen seien. Tatsächlich sei dies nur bei dem linken Arm der Fall, der rechte sei lediglich angebrochen. Schweiger wirkt nicht ganz bei sich, er lallt. In diesem Moment kommt Masucci und führt seinen Freund von den Kameras weg zum Auto, mit dem die beiden zur Klinik gekommen waren.

RTL stellt in der Meldung zu dem Zwischenfall in Frage, ob die Szenen echt sind oder ob die beiden Schauspieler das Spektakel nur inszenieren. So grinse Masucci in die Kamera. Zum anderen ist nicht ganz klar, warum Schweiger getragen werden muss, wenn er sich an den Armen verletzt hat. Als er am Montag aus der Klinik kommt, kann er zwar die Arme nicht bewegen, aber das Laufen scheint ihm nicht schwerzufallen.

Wegen Blutvergiftung behandelt

Vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass der aus Freiburg stammende und seit Jahren auf Mallorca teilzeitresidierende Schauspieler und Regisseur aufgrund einer Blutvergiftung behandelt wurde. Er habe im August eine Wunde am Bein erlitten. Diese sei verunreinigt worden, erzählte er gegenüber der "Bild". Zwischenzeitlich habe sogar die Gefahr bestanden, dass das betroffene Bein amputiert werden muss.