So ganz entspannen kann man als berühmter Reality-TV-Star wohl nie: Die Schwestern Kylie (26) und Kendall (28) Jenner verbringen aktuell einige Urlaubstage auf Mallorca. Und natürlich lassen sie die Welt an ihren Erlebnissen teilhaben und haben in ihren jeweiligen sozialen Netzwerken Fotos und Videos ihrer Reise gepostet.

So ist auf dem Instagram-Account von Kendall Jenner, die zu den bestbezahlten Models der Welt gehört, ein Bootsauflug mit der malerischen Inselküste im Hintergrund protokolliert. Wie die Bilder beweisen, zog es die Schwestern dabei zu einem der Touristen-Hotspots schlechthin: dem Torrent de Pareis. Doch erstaunlich wenige Urlauber tummeln sich an dem kurzen Strandabschnitt der Traumbucht - die aus der aus der Fernsehshow "Keeping Up with the Kardashians" bekannten US-Amerikanerinnen haben offensichtlich einen günstigen Moment erwischt. Sie gingen wohl auch von Bord, denn ein Clip zeigt, wie die beiden am Kieselstrand entlang schreiten.

Porträt-Serie von Kylie Jenner

Kylie Jenner sorgt indes mit einer Fotoreihe für Begeisterung, in der sie sich in sexy Pose an der Reling einer Yacht räkelt. Den Hintergrund für die 26-Jährige, die im hautengen Kleid und mit einem Weinglas in der Hand entrückt in die Ferne schaut, bildet die Mallorca-Küste im Sonnenuntergang. "So beautiful", "perfect" und "amazing" urteilen viele ihrer (Stand 3. Juni) 399 Millionen Follower.

Die jüngere der beiden Schwestern, die auch erfolgreiche Multi-Unternehmerin, Model und Influencerin ist, gehört zu den zehn meistgefolgten Personen auf Instagram und verfügte laut "Forbes" im Jahr 2019 über ein Reinvermögen von einer Milliarde US-Dollar.

Crop-Tops und spanisches Bier

Begeistert von dem Auftritt der prominenten Schwestern auf der Insel zeigt sich auch die spanische "Vogue", die schreibt: "Die Kardashians haben die schönsten Buchten von Mallorca mit den unglaublichsten und vor allem minimalistischen Looks gekrönt." Das weiße Crop-Top bringe perfekt die den Strandtagen zu verdankende Bräune zur Geltung, und Kylie Jenners langes Kleid sei der "Star" ihrer Sonneruntergangs-Porträt-Serie gewesen.

Über kostenlose Werbung freut sich derweil die spanische Biermarke Estrella Galicia, denn die beiden haben auch ein Video gepostet, in dem sie fröhlich singend den Gerstensaft süffeln. Man kann den prominenten Urlauberinnen damit bei all dem inszenierten Luxus zumindest ein wenig Bodenständigkeit zugutehalten. So kommentierte die Brauerei auf X, ehemals Twitter denn auch: "Dinge, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie mit Kylie und Kendall gemeinsam hätte: Auch ich trinke Estrella Galicia." /bro