Das Geheimnis der Augenweide? Es sind wohl drei. Der Blick eines Grafikdesigners und ehemaligen Inhabers einer Werbeagentur, der auch schon sein ebenfalls im Eigenverlag erschienenes Magazin programmatisch „Mallorcas schöne Seiten“ nannte. „Palma“ versammelt sorgsam komponierte und ausgeleuchtete, durchweg ästhetische Bilder von Sehenswürdigkeiten, Geschäften, Galerien, Lokalen oder öffentlichen Gebäuden. Menschen sind meist nur schemenhaft zu sehen, im Vordergrund steht die Hochglanz-Stadt.

Es ist zugleich der Blick des Auswärtigen: Loiperdinger lebt nur drei, vier Monate im Jahr auf Mallorca, und dann auch noch im fernen Andratx. Palma kennt der Münchner nur als staunender Besucher. Wer hier ständig wohnt (und auch kein Werbeprofi ist), würde wohl einen anderen Bildband machen: einen, der mehr über den touristischen Kern der Stadt hinausgeht, einen, der nicht besser oder schlechter wäre, aber eben anders.

Und schließlich: Es ist der Blick eines Menschen mit Muße. Der 66-Jährige ist im Ruhestand und hat – von der sicherlich nur geringen Rentabilität seiner Publikationen her zu urteilen – keine größeren finanziellen Sorgen. Über Wochen hinweg ist er seit dem Lockdown-Frühjahr durch die Stadt gestreift, mit einer Fuji X-T2 Systemkamera mit Weitwinkelobjektiv im Anschlag. Er hat sie auf Details und Orte gerichtet, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, und er hat auch die dreisprachigen Begleittexte sorgfältig recherchiert und sich dabei von der Fremdenführerin Maria Sureda beraten lassen.

„Palma“ gibt es für 78 Euro plus Versand (insgesamt in Deutschland 84 Euro) unter www.mallorcas-schoene-seiten.de oder in Palma bei Rialto Living zum offiziellen Verkaufspreis von 89 Euro. Bei Bestellung bis 24.12.21 geht pro Buch eine Spende von 10 Euro an das Lebensmittelprojekt "Comida para todos" des Lions Club Palma.