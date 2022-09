Heute kann man es sich vielleicht nicht mehr vorstellen: Aber als der britische König Charles III. im Jahr 1986 - zu dem Zeitpunkt noch als Prince of Wales - mit seiner damaligen Frau Diana zum ersten Mal nach Mallorca kam, hatte es eine hochpolitische Dimension. Fünf Jahre zuvor hatte der Thronfolger von Queen Elisabeth II. die Erzieherin Diana Spencer geheiratet. Die Hochzeitsreise fand auf der königlichen Yacht Britannia statt - und startete ausgerechnet in der Enklave Gibraltar.

Das stieß beim spanischen König Juan Carlos - der ein entfernter Verwandter von Charles III. ist - bitter auf. Aus diesem Grund waren die spanischen Könige auch nicht zur Hochzeit erschienen. Die Einladung ins königliche Anwesen Marivent in Palma de Mallorca war also der Versuch der Spanier, die Wogen zu glätten und die Friedenspfeife mit den Vettern von der Nordsee-Insel zu rauchen. Charles und Diana kamen mit den kleinen William und Harry auf die Insel - und waren verzückt.

Spekulationen um den Zustand der Ehe

So sehr, dass sie im folgenden Jahr gleich wieder auf die Insel reisten. Auch hier ging es nach Marivent, um die liebe Verwandtschaft zu besuchen. Charles blieb eine Woche, dann reiste er ab. Diana aber verbrachte noch einige Tage länger auf der Insel - was der gerne auf Krawall gebürsteten englischen Presse mehr als einen Anlass bot, um wilde Spekulationen über die Halbwertszeit der Ehe anzustellen.

Doch das prominente Paar ließ sich davon nicht beirren und buchte für das Folgejahr 1988 gleich nochmal einen Urlaub auf der Insel. Diesmal verbrachten die beiden adeligen Familien ein paar gemeinsame Tage auf der spanischen Königsyacht Fortuna. Charles soll dabei die Zeit genutzt haben und sich in sein Hobby der Aquarell-Malerei gestürzt haben. Im Jahr 1990 folgte ein weiterer Besuch der Familie auf die Insel. Zwei Jahre später trennte sich das Paar und ohne Diana - so scheint es - wollte Charles dann doch nicht mehr auf die Insel reisen.

Diana selbst sah das nicht so eng: 1996 - ein Jahr vor ihrem tragischen Tod in Paris - reiste sie privat nach Mallorca, wo sie sich im edlen Hotel Belmond La Residencia in Deià einmietete.