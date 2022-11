Rekord-Fliegerin Jean Batten wurde vor 40 Jahren in einem Massengrab in Palma de Mallorca beigesetzt

Am 22. November 1982 starb in Palma Jean Batten, eine Pionierin der Luftfahrt, bekannt als "Greta Garbo der Lüfte". In den 1920er und 1930er-Jahren hatte sie alleine Interkontinentalflüge absolviert, Strecken- und Dauerrekorde gebrochen. Und das als Frau in einer männerdominierten Welt. So wurde sie nicht nur zum Symbol für die Luftfahrtsbranche, sondern auch für den Kampf um Gleichberechtigung.

Die neuseeländische Pilotin kam im Herbst 1982 nach Mallorca, um hier für eine Zeit zu wohnen. Doch kurz darauf starb sie an einer durch einen Hundebiss verursachten Infektion. Es gab bürokratische Fehler, weswegen weder ihre Familie noch die neuseeländische Botschaft in Spanien von ihrem Tod informiert wurden. Und so wurde sie in einem Massengrab auf dem Friedhof von Palma beigesetzt. Batten galt unterdessen als vermisst. Erst fünf Jahre später fand ein Journalist, der Battens Lebensgeschichte erzählen wollte, die Wahrheit über ihr Verschwinden heraus. Jean Batten als Inspiration für junge Pilotinnen Neben der Plakette, die am Friedhof von Palma an Jean Batten erinnert, veranstaltete die spanische Pilotengewerkschaft (Sepla) am Dienstag (22.11.) eine Gedenkfeier anlässlich ihres 40. Todestags. Die Teilnehmer legten vierzig Rosen auf den Gedenkstein von Jean Batten und erinnerten gemeinsam an ihre wichtigsten Leistungen. "Mit diesem Gedenken wollen wir den neuen Generationen die Figur Jean Batten näher bringen. Junge Fliegerinnen sehen in ihr eine Quelle der Inspiration und ein Symbol für Mut und Stärke", erklärte Mar Alguacil, Leiterin der Sepla-Initiative Female Aviators. "Eine der besten ihrer Generation" Der Leiter der Stiftung Infante de Orleans, Darío Pozo, rekonstruierte während der Veranstaltung die Biografie der Fliegerin und betonte, dass sie "eine der Besten ihrer Generation" gewesen sei: "Sie hat Dinge erreicht, die niemand vor ihr erreicht hat, weder Männer noch Frauen", sagte er. Berühmt ist Batten unter anderem für den ersten Alleinflug von England nach Neuseeland, den sie im Jahr 1936 in 11 Tagen absolvierte. Ein Rekord, der erst 44 Jahre später gebrochen wurde. /mwp