"Es lohnt sich": Zwei junge Männer von Mallorca zu Priestern geweiht

Mallorca hat drei neue Priester, und zwei von ihnen sind von der Insel: Bei einem feierlichen Gottesdienst in der Kathedrale von Palma hat Bischof Sebastià Taltavull am Sonntag (11.12.) den 27-jährigen Joan Bausá aus Palma und den 26-jährigen Pere Antoni Amer aus Pòrtol ins Amt berufen. Dritter im Bunde war der aus Äquatorial-Guinea stammende Juan Peregrino Ndong-Aumu.

Amer erklärte, er treffe häufig junge und nicht mehr so junge Menschen, die sich über seine Berufsentscheidung wunderten. Er gehe diesen Weg aber, denn "es lohnt sich, sich dem Priesterberuf hinzugeben. Sonst würden wir das nicht machen."

"Für immer glücklich sein"

Sein Kollege Bausá ergänzte, die Entscheidung ließe sich leicht nachvollziehen, wenn man Jesus Christus begegne. Diese Erfahrung sei keiner exklusiven Minderheit vorbehalten, sondern allen Menschen, die "für immer glücklich sein" wollten.

Bausá ist in der Gemeindegruppe Mare de Deu tätig, die für die Kirchen in Inca, Lloseta, Biniamar, Mancor de la Vall, Selva und Caimari verantwortlich ist. Amer ist in Calvià anzutreffen.