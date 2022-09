Ganz in der Nähe vom Paseo de Borne, im Carrer Paraires 23, eröffnet ein Kosmetikstudio der besonderen Art: Heunize Trujillo Lara ist medizinische Kosmetikerin und Kolumbianerin, die seit 34 Jahren in Deutschland lebt und in Hamburg, an der Koppel, ein erfolgreiches Beauty-Studio führt. Jetzt hat sich Heunize einen Traum erfüllt und bringt im Herzen von Palma ihre eigenen Rezepturen für die Schönheit auf den Markt, mit denen die Kundinnen auf ganzheitliche Art verwöhnt werden.

Schamanisches Wissen um die Schönheit

Was ist das Besondere an dieser Kosmetik? Die nachhaltigen Pflegeprodukte von Heunize Cosmetic vereinen in sich das jahrhundertalte Wissen der verschiedener, indigener Kulturen der Provinz Cauca in Kolumbien. Dieses schamanische Wissen ihrer Heimat kombiniert die erfahrene Kosmetikerin mit modernen Wirkstoffen für eine natürliche Schönheit. „Nach vielen Jahren des Zuhörens, Lernens und Ausprobierens im Amazonasgebiet von Kolumbien und durch die Erfahrungen in meiner Hamburger Beauty-Praxis fühle ich mich bereit und bestärkt von dem Zuspruch, den ich seit Jahren von Menschen bekomme, die sich durch meine Beauty-Treatments und meinen eigenen nachhaltigen Pflege-Rezepturen so viel wohler und vitaler in ihrer Haut fühlen“, begründet sie ihre Entscheidung, die eigene Linie zu entwerfen und in Palma zu präsentieren.

Im Einklang mit der Natur durch Bio-Zertifizierung

Die neue Heunize-Organic-Linie besteht aus sechs Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen, die mit dem Siegel „Cosmos Organic Ecocert“ bio-zertifiziert und komplett chemie-, plastik- und pestizidfrei sind. Es sind vegane Collagen und pflanzliches Hyaluron, darunter ein feuchtigkeitsspendendes Reinigungsgel, eine Gesichtslotion mit Pflanzenextrakten, eine nährende Körpercreme, ein Augenserum und eine Well-Aging-Feuchtigkeitscreme.

Alle Produkte sind vegan und feuchtigkeitsspendend, und sorgen dank der heilenden und verschönernden Wirkung der Inhaltsstoffe für eine sichtbare Pflege und Verjüngung der Haut. Dafür verantwortlich sind Öle und pflanzliche Anteile unter anderem von Jojoba, Aloe Vera, Arnika und Zitrusfrüchte. Einige der Rohstoffe kommen tatsächlich aus Südamerika, die meisten hingegen aus Spanien, wobei Heunize ausschließlich bio-zertifizierte Pflanzen nutzt und auf kurze Transportwege setzt. Besonders wichtig sei ihr, so sagt sie, ihre Produkte nachhaltig im Einklang mit der Natur zu produzieren.

Mehr Energie durch Anregung der Chakren

Auch in ihrer Technik bedient sich Heunize einer besonderen Philosophie und setzt auf eine Kombination – und zwar mit Reiki, Massagetechniken und Heilsteinen. „Durch die Anwendung meiner Produkte entstehen Energien, die die Chakren frei fließen lassen können“, erklärt Heunice. In Kombination mit ihren sanften Massagen und Heiltechniken entfaltet und verstärkt sich das Potenzial der Produkte. Eine zusätzliche positive Wirkung wird erzielt, indem alle Sinne angesprochen werden, während die Kundinnen unter ihren zarten Händen dahinschmelzen.

Die Deutsch-Kolumbianerin engagiert sich nicht nur für die Schönheit, sondern auch für das Wohlergehen weniger privilegierter Kinder und Jugendlichen und hat in ihrer Heimat die Stiftung „Casa Milagros“ zugunsten derselben gegründet. Sie ist seit ihrem zwanzigsten Lebensjahr ist sie medizinische Kosmetikerin und hat mittlerweile selbst die Erfahrung und ein bisschen das Aussehen einer Schamanin. Ihre Hautanalysen erfolgen mit hoher Professionalität und Präzision, aber auch mit Intuition. Dabei erklärt sie im Rahmen einer Gesichtsbehandlung den Kundinnen stets genau, wie die einzelnen Produkte anzuwenden sind, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Durch die Kraft der Natur und Heunizes Expertise werden Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht, was die Haut zum Strahlen bringt.

Eine Seife für jedes Tierkreiszeichen

Wer sich also natürliche Nahrung für die Haut einschließlich einer kleinen Auszeit gönnen und in exotischen Aromen und schamanischen Ritualen schwelgen möchte, dem stehen die Türen zu dem neuen Wellness-Tempel ab diesem Donnerstag (22.09.) offen. Ein weiteres kleines Detail sei hier noch verraten: Gemeinsam mit ihrem Freund Wolfgang hat Heunize 12 verschiedene Seifen für jedes Sternzeichen kreiert. Jedes der Tierkreiszeichen entspricht einer Farbe und einer Pflanze, was in Seifenform mit Bio-Ölen einen energetisierenden Effekt auf Fisch, Widder, Steinbock & Co haben soll. Die Seifen sind zwar nicht organisch, duften aber herrlich, sind feuchtigkeitsspendend und so schön anzuschauen.

Heunize Cosmetic

Carrer dels Paraires, 23, Palma

Tel. +34/871 73 67 27 www.heunizecosmetic.com

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-14 Uhr, ab 1. Oktober 10-19 Uhr

Einweihung am Donnerstag, den 22.09.: 10-14 Uhr und 18-20 Uhr