Am Freitagmittag (10.9.) ist im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale von Palma eine neue Ausgabe der Biermesse "Beer Palma" angelaufen. Bis zum 19. September gibt es dort sonntags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr verschiedene Verköstigungs- und Verkaufs-Stände.

Im vergangenen Jahr musste die Messe wegen der Pandemie abgesagt werden. Der Eintritt zur Messe ist frei. Wie es auf der Website heißt, wird das Bier in diesem Jahr in wiederverwendbaren Behältern ausgeschenkt, die Besucher für 50 Cent erwerben müssen. Die Behälter können später wegen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen nicht wieder zurückgegeben werden. An zwei Spülstationen können Besucher sie aber reinigen.

Mehr Infos gibt es unter beerpalma.com. /sw