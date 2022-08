Drei, zwei, eins, los: Als gelte es, die letzten Schnäppchen beim Sommerschlussverkauf zu ergattern oder beim Konzert der Lieblingsband in der ersten Reihe zu stehen, hat sich eine Gruppe von Hotelgästen auf Mallorca auf die Liegen am Pool gestürzt.

Kaum wurden in den Morgenstunden um neun Uhr die Türen zum Schwimmbad geöffnet, ging der Wettlauf zum besten Platz am Wasser los. Diese Szene ist in einem kurzen Video vom 8. August zu sehen, das aktuell auf Twitter im Umlauf ist. Im Video wird Palma de Mallorca als Ort genannt, es sieht jedoch mehr nach einer Hotelanlage auf Peguera aus.

Lieber Pool als Strand

Der Clip steht für ein verbreitetes Phänomen des Insel-Sommers: Obwohl der Strand nur wenige Meter entfernt ist, ziehen es manche Leute vor, den Tag am Pool zu verbringen und dort ihre (laut Gesetz auf täglich sechs begrenzten) All-inclusive-Cocktails zu trinken. Freilich ist es nicht der erste virale Clip, der Touristen bei einer solchen, fast schon komödiantischen Einlage zeigt. /bro