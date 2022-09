Ob Fisch, Meeresfrüchte oder Fleisch: Vom 2. bis 4. September kann man sich im Parc de la Mar beim Van Van Market wieder durch das internationale Angebot von mehr als einem Dutzend Foodtrucks schlemmen. Für die Hintergrundmusik sorgen lokale Gruppen.

Konzertplan

Am Freitag (2.9.) um 19 Uhr tritt etwa die mallorquinische Band The Cicely Satellites auf der Bühne, um 21.30 Uhr folgt das katalanische Duo Yawners. Den Samstag (3.9., 19 Uhr) sollten sich Fans der Gruppe Go Cactus vormerken.

Das Trio Big Menu löst sie um 21.30 Uhr ab. Zum Abschluss des dreitägigen Festivals steht am Sonntag (4.9.) um 18 Uhr der Auftritt der mallorquinischen Pop-Band The Prussians an. Ihr folgt zwei Stunden später einer der wohl bekanntesten Popmusiker der Insel, Joan Miquel Oliver. Eintritt frei. Öffnungszeiten: Fr.: ab 17 Uhr, Sa./So.: ab 12 Uhr, vanvanfood.com