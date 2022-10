Solch eine Party können nur große, erfolgreiche Unternehmen schmeißen. Die Plattes Group ist eines: Die bis vor Kurzem European Accounting genannte Steuerkanzlei von Willi und Yvonne Plattes regelt mit ihren mittlerweile an die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Steuerangelegenheiten eines beträchtlichen Teils der nicht wenigen wohlhabenden deutschen Residenten- und Immobilienbesitzer auf der Insel. Und das seit 22 Jahren.

Ort des Geschehens: der Galdent-Steinbruch bei Llucmajor. Galdent - das ist ein Veranstaltungsort und gelegentliches Restaurant, von dem man als langjähriger Bewohner Mallorcas schon einmal gehört hat, in dem aber kaum jemand je gewesen ist. Viele der über 300 Gäste, die zum Firmengeburtstag am Schnapszahl-Tag 22.10.2022 dorthin fanden, kamen denn auch aus dem Staunen nicht heraus, zumal die mit der Veranstaltung betraute Agentur LifeXperiences mit ihren Lichtprojektionen die Steinwände kunstvoll in Szene zu setzen wusste.

Austern, mallorquinisches Fingerfood und ein Roulette-Tisch

Auch sonst wurde den Gästen viel geboten: Zum Tanz, und es wurde getanzt, spielten auf: eine Marshing-Band, eine Rhythm-and-Blues-Band sowie ein DJ. Es gab Austern, Fingerfood mit mallorquinischen Produkten, ungewöhnliche Cocktails, einen Roulette-Tisch, an dem 2.955 Euro Gewinn für ein Schulprojekt zusammenkamen und noch einiges mehr.

Der Abend stand unter dem Motto "Die Goldenen 20er-Jahre". So gut wie alle Gäste - darunter Mandanten, Partner, Freunde und natürlich Mitarbeiter - waren entsprechend mit Federboas und Schiebermützen erschienen. Gastgeber Willi Plattes kam dann aber nicht als Al Capone, sondern als Dandy im Stil von "Great Gatsby" daher und überreichte nach der Begrüßung der Gäste seiner Frau erst einmal einen dicken Strauch roter Rosen. Der Abend sei auch ein Dank für das Team, das diesen Erfolg mit seiner Arbeit ermöglicht habe, unterstrich ihrerseits Yvonne Plattes, bevor dann einfach nur noch gefeiert wurde, im und vor dem Steinbruch von Galdent.