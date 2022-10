Die Party-Saison ist auf Mallorca fast vorbei und sowohl Megapark als auch Bierkönig feiern von Donnerstag (27.10.) bis Sonntag ihre Closing-Partys. Vier Tage lang sind in den Partytempeln der Playa de Palma nochmal die Stars zu sehen, die in diesem Sommer regelmäßig auf der Bühne standen.

Diese Künstler spielen im Megapark

Der Megapark hat das genaue Programm noch nicht bekannt gegeben, die Künstler stehen aber seit einigen Wochen fest. So sind in den kommenden Tagen Mickie Krause, Isi Glück, Lorenz Büffel, Finch, Knossi oder die Atzen bei der Party ebenso dabei wie Tream, Candela Squad oder Almklausi. Das Line-Up vervollständigen Loona, Lucas Cordalis, Micha von der Rampe, Julian Benz, Bierkapitän, Olaf Henning, Anny, Samu und Minnie Rock.

Besonders viele Fans dürfte der Auftritt von Mickie Krause am Donnerstag anziehen. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass der Ballermann-Star und der Megapark sich trennen. Es dürfte also die letzte Show von Krause in dem Lokal sein.

Diese Künstler treten im Bierkönig auf

Der Bierkönig hat bereits bekannt gegeben, welche Künstler an welchen Tagen auftreten: Am Donnerstag geht es ab 17 Uhr mit Mia Julia und Anna-Maria Zimmermann los. Einen Tag später sind Asphalt Anton, Bovann, Frenzy, Malin Brown, Marry Rick Arena, Sabbotage, Tobee und die Unnormal Band ab 16 Uhr gebucht. Das Wochenende beginnt ab 16 Uhr mit den Shows von Carolina Peukmann, Dorfrocker, Kreisligalegende, Nancy Franck, Specktakel, Zipfelbuben und dem vom Sommerhit "Layla" bekannten Sänger Schürze. Den Sonntag bespielen ab 17 Uhr die Dorfrocker und "Dicht im Flieger"-Star Julian Sommer.

Auch die Bierkönig-DJs sind zum Abschluss wieder dabei. So kann man in den kommenden Tagen der Musikauswahl von DJ Aaron, DJ Banjee, DJ Cashi, DJ Chris Caramello und DJ Heine lauschen und dazu abgehen.

Wie der Bierkönig der MZ mitteilte, gibt es direkt im Anschluss dann noch einmal die Gelegenheit, auch nach dem offiziellen Closing zwei bekannte Künstler auf der Bühne zu sehen. Am Montag ist Peter Wackel gebucht, am Dienstag kommt Tim Toupet.

Der Bierkönig bleibt auch über das Closing hinaus offen. Unter anderem werden die Spiele der Herren-Fußball-WM in Katar übertragen. /pss