Turbulente Tage bei Ballermann-Star Mickie Krause: Der Sänger mit der markanten Perücke hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Der Musiker postete am Donnerstag (1.9.) ein Video auf seinem Instagram-Kanal. Darin erklärt er, eine endoskopische Untersuchung in der Berliner Charité in Steglitz habe keinen Hinweis auf einen Tumor gegeben. "Ich bin gesund und munter", teilt er sichtlich erleichtert seinen Fans mit. Im Januar war bekannt geworden, dass Krause an Hodenkrebs litt.

Im Video spricht Krause, der in einem Rolling Stones-Shirt vor die Kamera trat, auch über seine Zukunft auf der Bühne. Und das könnte für ein paar Tränchen bei seinen Fans auf Mallorca sorgen - oder jenen, die den "Zehn nackte Frisösen"-Sänger am liebsten am Ballermann erleben. Denn Krause erklärt in dem Video, dass er seine Auftritte in Deutschland um 50 auf maximal 150 Shows pro Jahr reduzieren werde. "Und auch auf Mallorca wird man mich nicht mehr so erleben, wie das bisher der Fall war." Selbiges gelte übrigens für das Après-Ski.

Kommendes Jahr nicht mehr im Megapark

Inwieweit dies das komplette Ballermann-Aus für den Star bedeutet, ist noch nicht klar. Der in Szenekreisen bestens vernetzte Journalist Ingo Wohlfeil ließ zumindest am Freitag in einem Facebook-Post verlauten, dass Krause im kommenden Jahr nicht mehr im Megapark auftreten werde. In seinem Mallorca-Podcast auf Bild.de erklärte Wohlfeil, es habe Streit mit Inhaber Tolo Cursach gegeben. Der Megapark soll dem Sänger ab Ende der Saison gekündigt haben, erklärt Wohlfeil. Dies habe der Partytempel bestätigt.

Das Trostpflaster für seine Mallorca-Fans: Bis zum Ende der Saison im Oktober bleibt das Programm erst einmal beim Alten. Das bedeutet: Dreimal die Woche im Megapark und fünf oder sechs Shows am Wochenende in Deutschland. Sein letzter Auftritt im Megapark ist für den 27. Oktober geplant.

Trotz seiner Krebserkrankung war Krause auch in diesem Jahr einer der großen Stars am Ballermann. Bei der Eröffnung des Megaparks Anfang April, der ersten Saison nach zwei Jahren Corona-Pause, wurde er als Hauptact gebucht. /pss