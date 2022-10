25 Jahre ist es her, dass die Bar "Bei Hermine" in Peguera an den aktuellen Standort im Carrer Eucaliptus zog. "Da merkt man, wie schnell ein Vierteljahrhundert vergeht", erzählt Besitzerin Hermine Reisinger am Telefon.

Die 64-Jährige zelebriert das Jubiläum mit einer dreitägigen Party, die am Montag (3.10.) den krönenden Abschluss findet. Ab 21 Uhr beginnt die Live-Musik, um 22.30 Uhr tritt die Wirtin auf die Bühne, um eine Dankesrede zu halten. Gefeiert wird mit Wiener Würstchen, Brezeln und selbstgemachtem Likör. "Eigentlich wäre das richtige Jubiläum am 7. November", erzählt die Österreicherin. "Aber dann sind kaum noch Urlauber auf der Insel. Das war früher noch anders." Bei der Eröffnung des aktuellen Lokals im Jahr 1997 seien noch 300 Gäste erschienen.

Viele junge Gäste, keine Handys

Nach zwei Corona-Jahren kann sich Reisinger über eine gute Sommer-Saison freuen. "Besonders erfreut hat mich, dass viele junge Gäste bei uns waren, die auch immer wiedergekommen sind. Die meisten haben Karten gespielt, kaum einer hat das Handy benutzt. Es war toll, das zu beobachten."

Aber auch auf ihre Stammkunden konnte Reisinger zählen. „Die meisten Gäste kommen eine oder zwei Wochen und wollen jedes Jahr den gleichen Tisch reservieren. An ihn setzt sich dann auch niemand anderes ran, denn alle wissen Bescheid. Kommen die Gäste in ihrem Urlaub an einem Abend nicht, melden sie sich bei mir ab“, erzählt Reisinger.

Pläne für die Rente und ein weiteres Jubiläum

So groß die Freude am Lokal ist, denkt die Wirtin langsam über ihre Rente nach. "Ich möchte noch was vom Leben haben", erklärt Reisinger, die auch nach dem Ausstieg aus dem Berufsalltag auf der Insel bleiben will. "Meine Tochter lebt hier, Mallorca ist zu meiner Heimat geworden." Die Gastronomin möchte die Rente vor allem für Reisen nutzen.

Bevor es aber so weit ist, steht noch eine weitere Party an. Im Herbst 2023 feiert sie ihr 40-jähriges Inseljubiläum. "Das will ich auf jeden noch mitnehmen."