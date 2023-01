Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird es in Palma de Mallorca wieder einen Umzug am Vorabend des Heilige-Drei-Königs-Tags geben, bei dem Klein und Groß die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland ohne Auflagen bewundern können. Los geht es am Donnerstag (5.1.) um 18 Uhr an der alten Hafenmauer Moll Vell. Von dort aus wird der fantasievolle Umzug, an dem rund 350 verkleidete Wesen mitwirken, und den für gewöhnlich Tausende von Zuschauern anschauen, durchs Zentrum der Inselhauptstadt ziehen. Straßensperrungen und Verkehrsstörungen müssen die Autofahrer an diesem Tag in Kauf nehmen.

Umzugs-Route Moll Vell

Avinguda Antoni Maura

Passeig des Born

Carrer Unió

Rambles

Baró de Pinopar

Avinguda d'Alemanya

Via Roma

Bisbe Campins

Carrer de Rubén Darío

Passeig Mallorca

Avinguda Jaume III

Plaça Joan Carles I Verkehrssperrungen Um Organisatoren, Teilnehmern und Besuchern einen angenehmen und sicheren Aufenthalt beim Königsumzug zu ermöglichen, werden folgende Straßen am 5. Januar vorübergehend gesperrt: ab 13 Uhr: Sperrung Avinguda Antoni Maura in beiden Fahrtrichtungen.

in beiden Fahrtrichtungen. ab 14 Uhr: Sperrung Passeig des Born in beiden Fahrtrichtungen (Umleitung zum Carrer Unió).

in beiden Fahrtrichtungen (Umleitung zum Carrer Unió). ab 14:30 Uhr: Sperrung des Carrer Unió und des Carrer Riera in beiden Fahrtrichtungen (Richtungswechsel auf die Rambla erlaubt)

und des in beiden Fahrtrichtungen (Richtungswechsel auf die Rambla erlaubt) ab 15:30 Uhr: Sperrung der Rambla in beiden Fahrtrichtungen

in beiden Fahrtrichtungen ab 17 Uhr: Sperrung Via Roma, Carrer Joaquin Botia, Carrer Santiago Rusinyol, Carrer Bisbe Campins, Carrer Rubén Darío und Passeig Mallorca .

. ab 17: Sperrung der Promenade ( Passeig Marítim ) in Richtung Portopí auf Höhe der Avenidas (Umleitung des Verkehrs, der von der Ma-19 kommt in Richtung Avenidas, von dort Richtung Llevant-Schnellstraße)

) in Richtung Portopí auf Höhe der Avenidas (Umleitung des Verkehrs, der von der Ma-19 kommt in Richtung Avenidas, von dort Richtung Llevant-Schnellstraße) ab 17 Uhr: Sperrung des Passeig Marítim in Richtung Flughafen auf der Höhe der Avinguda Argentina (Umleitung des Verkehrs aus Richtung Portopí zur Avinguda Argentina)

in Richtung Flughafen auf der Höhe der Avinguda Argentina (Umleitung des Verkehrs aus Richtung Portopí zur Avinguda Argentina) ab 18 Uhr: Sperrung der Avinguda Alemanya in Fahrtrichtung Plaça es Fortí auf der Höhe des Camí de Jesús. Sperrung der Avinguda Portugal in Fahrtrichtung Plaça d'Espanya auf der Höhe der Plaça es Fortí und des Carrer Miquel dels Sants Oliver. Ab etwa 19 Uhr wird die Sperrung am Passeig Marítim in beiden Fahrtrichtungen wieder aufgehoben, ab etwa 20 Uhr dürfen die Fahrzeuge auch auf den Avenidas wieder normal fahren. /somo