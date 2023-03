Der Privatsender RTL startet eine neue Staffel von "Schwiegertochter gesucht", und unter den Junggesellen auf Partnersuche ist auch ein Mallorca-Resident. DJ Chris Caramello, der im Bierkönig auflegt, nimmt ebenfalls an der Fernsehpartnerbörse teil. Los geht es am Sonntag (19.3.) um 15.50 Uhr auf RTL.

Es ist bereits die 15. Staffel der Reality-Sendung. "Auftakt zum neuen Liebesreigen: RTL ist wieder in Amors Auftrag unterwegs und verhilft einsamen Herzen zur großen Liebe", heißt es in der Programmankündigung. Die Rolle der Liebesbotin übernimmt Angela Finger-Erben. Das Konzept: Vorgestellt werden interessante Junggesellen, die sich nichts mehr wünschen, als endlich die große Liebe zu finden, so RTL. "Unterstützt werden sie dabei von ihren geliebten Müttern, die ihnen wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Seine Traumfrau beschreibt DJ Chris laut RTL wie folgt: „Eine Frau, die in Deutschland alles stehen und liegen lässt, um zu mir nach Mallorca zu ziehen, das wäre genau die Richtige für mich. Sie muss auf jeden Fall meinen Beruf akzeptieren und sollte nicht zu eifersüchtig sein.“ Er würde gerne gemeinsam mit ihr die Insel erkunden und den Sonnenuntergang am Meer genießen.

Der Musiker aus dem Siegerland sprang im Oktober 2021 erstmals für einen Kollegen im Bierkönig ein, wie er der MZ berichtete. "Ich sollte drei Tage lang arbeiten und wollte danach noch zwei Tage Urlaub auf Mallorca machen." Er machte seinen Job so gut, dass der Tanztempel ihn immer wieder engagierte. Er zog auf die Insel und will hier bleiben. "Mallorca hat mein ganzes Leben verändert. Hier hinzuziehen war das Beste, was mir jemals hätte passieren können."

„Das Glück von Christian steht für mich an erster Stelle", so Mutter Gaby gegenüber RTL. "Wenn er glücklich ist, dann bin ich es auch. Deshalb ist es mir wichtig, dass er nach drei gescheiterten Ehen nun endlich eine Partnerin findet, mit der er alt werden kann.“ Beruflich sei er ein Entertainer, aber privat hat er auch eine sehr romantische Ader.“