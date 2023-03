Das größte Vergnügungslokal an der Playa de Palma, der Megapark, hat am Donnerstag (30.3.) bei einem sogenannten Soft Opening eine neue Laseranlage im Obergeschoss vorgestellt. Insgesamt seien in den Megapark zur Saisoneröffnung 1,5 Millionen Euro investiert worden, so die Betreiber.