Einst zog der Kult-Nachtclub Tito's in Palma de Mallorca Größen wie Marlene Dietrich, Frank ­Sinatra oder Josephine Baker an, dann folgten Stars wie Grace Kelly, John Lennon oder Liz Taylor. Nun wird es in den geschichtsträchtigen, mehrstöckigen Räumlichkeiten am Paseo Marítimo wieder schillernd zugehen: Am 3. August eröffnet die Pachá-Gruppe dort den neuen Club Lío. "Glamour, Klasse und Luxus" sollten laut den Betreibern die goldene Ära wiederaufleben lassen.