Sternelokal, Edelclub, gehobenes Fast Food: Wo es auf Mallorca Essen von Star-Koch Andreu Genestra gibt

Er ist klug, clever, ein Marketingprofi, vor allem aber ist er ein exzellenter Koch: Andreu Genestra. Der umtriebige, bald 40-jährige inquer, wie die Bewohner von Inca genannt werden, betreibt mehrere Lokale, vor allem seit gut elf Jahren sein Highlight, das nach ihm benannte Sternerestaurant im Landhotel Predi Son Jaumell bei Capdepera.

Und mit eben diesem Restaurant zieht er nun um ins Fünf-Sterne-Hotel Zoëtry Mallorca (das ehemalige Hilton Sa Torre) in Llucmajor. Die Eröffnung ist für Ende April geplant. „Ich wollte mich schon länger vergrößern und auch näher an Palma rücken“, sagt Andreu Genestra, den wir bei einem Kurzurlaub auf den Kanarischen Inseln telefonisch erreichen. „Das Zoëtry bietet sehr gute Möglichkeiten, wir werden dort die umgebauten und erweiterten Räumlichkeiten des früheren Zaranda nutzen. Auch die Küche ist komplett neu und nun offen einsehbar für die Gäste.“ Das Restaurant wird als unabhängiger Mieter dort einziehen. Logo, Website sowie die Uniformen sind neu gestaltet, das Restaurant wird Markenbotschafter für die Nobel-Champagnermarke Krug.

Ein grüner Stern von Michelin

Der Guide Michelin hat dem Restaurant nicht nur einen normalen, sondern auch einen grünen Stern verliehen. Letzterer steht für besonders nachhaltig arbeitende Restaurants. Grundlage dafür war der üppige Garten rund ums Hotel in Capdepera. Er lieferte nicht nur Gemüse und Kräuter, sondern auch Obst, Oliven und Öl.

„Wir haben auch beim Zoëtry schon einen Garten angelegt und bepflanzt – so können wir nahtlos an unser Konzept anschließen“, sagt Genestra. Neben den lokalen Produkten gebe es im neuen Restaurant zudem noch weitere Mallorca-Bezüge. Auch bei der Renovierung und der Anschaffung des neuen Geschirrs habe man mit Inselfirmen zusammengearbeitet.

Da Genestra sowohl Restaurantnamen, Philosophie, Küchenstil als auch das bisherige Team beibehält, darf angenommen werden, dass er seine Sterne behalten kann. So war es damals auch beim Zaranda von Fernando P. Arellano, das den Umzug vom Hilton Sa Torre ins Castell Son Claret unbeschadet überstand.

Restaurants in der Ukraine und in London

Zugleich wird der üppige Garten des Predi Son Jaumell weiterhin gepflegt und genutzt, denn Andreu Genestra führt sein dortiges Bistro Senzill weiter. „Wir ziehen mit einem Restaurant um, aber wir verbessern und vergrößern uns auch mit dem Bistro, das nun die alten Restauranträume belegt“, sagt er.

Genestra betreibt außerdem noch das Aromata in Palma sowie ein weiteres Lokal namens RAPeat in S’Illot, wo gehobenes Fast Food zu günstigen Preisen serviert wird. Auch hatte er bereits Pläne für ein Restaurant in der Ukraine geschmiedet, die er aus naheliegenden Gründen nicht umsetzen kann. Ein weiteres Restaurant in London befindet sich in Arbeit – dort hakt es noch an den Lizenzen.

Das nächste große Projekt: Lío Mallorca

Doch neben alledem kommt im Sommer auch noch das Lío Mallorca hinzu, dass in der früheren Diskothek Tito’s am Paseo Marítimo in Palma angesiedelt wird. Andreu Genestra soll dort verantwortlich sein für den gastronomischen Part des neuen Nobelclubs mit Musik, Show und Tanz auf internationalem Niveau. Das Lío gibt es bereits auf Ibiza, und demnächst eröffnen auch Filialen auf Mykonos und in London. Insgesamt kann das neue Lokal rund 1.000 Gäste beherbergen, davon allein 300 im Restaurant.

Die Exklusivität in Form von speziellem Geschirr und feinem Essen mit Top-Produkten bis hin zum modernen Ambiente soll eine anspruchsvolle Klientel anlocken, der zudem der perfekte Blick auf den Hafen geboten wird. Das Ganze wird seinen Preis haben und soll im Juli eröffnet werden.