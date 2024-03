Die letzten Vorbereitungen laufen noch, aber am Freitagabend (22.3.) ist es so weit: Das bei Urlaubern beliebte Partylokal "Krümels Stadl" in Peguera startet in die neue Saison. "Um 20 Uhr öffnen wir die Pforten", verriet die als Krümel bekannte Sängerin und Gastronomin Marion Pfaff der MZ. Da Pfaff das neue Team noch auf das neue Kassen- und Ausschanksystem einstellen müsse, werde es noch keinen Auftritt von ihr selbst geben. "Die Gäste können sich beim Soft-Opening auf ein gemütliches Beisammensein freuen."

Die erste Liveshow gebe es am darauffolgenden Abend. "Am Samstag trete ich erstmals in diesem Jahr auf und eröffne damit im Grunde genommen die Saison", so die Auswanderin, die das Lokal seit 2011 betreibt.

Dann findet die Opening-Party statt

Die offizielle Party zum Saison-Opening finde wie jedes Jahr am 30. April statt. Dort werde es wieder einen roten Teppich geben, bei dem die geladenen Promis sowie die Künstler für diese Saison zu sehen sein werden. "Wir haben zwei sehr interessante Künstler verpflichtet, allerdings kann ich dazu noch nicht mehr verraten." Man werde in diesem Jahr nicht nur Sänger, sondern auch Persönlichkeiten aus der Trash-Welt auftreten lassen, verriet sie immerhin. Jeder werde beim Opening einen kurzen Auftritt bekommen.

Freuen dürfen sich die Gäste in diesem Jahr zudem auf einen deutlich verbesserten Sound. "Wir haben eine komplett neue Musikanlage, die wir gestern nochmal getestet haben. Da kommt gut was raus", so die Auswanderin. Auch eine neue Dämmung habe man eingebaut, sodass die Klangprobleme der vergangenen Jahre Geschichte sein dürften.

Alles in allem zeigt sich Pfaff optimistisch, was den Sommer angeht: "Wir stehen alle in den Startlöchern. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und bin gespannt, wie die Insel sich verhält. Man sagt ja, dass es ziemlich voll wird. In Peguera kann man das schon sehen. Hier ist es schon sehr belebt, womit ich zu dieser Jahreszeit gar nicht gerechnet habe. Und das freut mich natürlich."

Das ist Krümels Stadl in Peguera

Marion Pfaff alias Krümel betreibt ihren Stadl seit 13 Jahren. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn. /pss