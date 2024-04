Der deutsche Immobilienmakler auf Mallorca, Marcel Remus, hat einen neuen Werbespot mitten im Zentrum von Palma gedreht und dafür einen früheren Hollywood-Star eingeladen. Allzu bekannt war die 92-Jährige Barbara Eden den vorbeilaufenden Mallorquinern jedoch nicht. Wären da nicht die vielen Kameras gewesen, hätte sie keiner der Passanten erkannt, schreibt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Serie "Bezaubernde Jeannie" war der Durchbruch des Blondschopfs aus Arizona. Darin verkörpert sie einen etwas eigenwilligen Flaschengeist, der an "Tausenundeine Nacht" angelehnt ist. Eden hatte auch Gastauftritte in den weltbekannten Serien "Rauchende Colts", "Dallas" und "Sabrina - Total verhext!". Auf der Kinoleinwand blieb ihr der große Erfolg verwehrt.

Natürlich kam Barbara Eden für den Remus-Spot aus einer Wunderlampe in Erinnerung an ihre größte Rolle. Auf einem Werbeplakat prangert der Slogan: "Wir lassen Ihre Träume wahr werden."

Was sagt die Schauspielerin zum Dreh auf Mallorca

Die Schauspielerin hat keine Einwände, auf ihre Rolle als Jeannie reduziert und auch heute noch in kleine goldene Lampen gesteckt zu werden. "Der Flaschengeist ist 2.000 Jahre alt und mag die Lampe sehr. Er ist daran gewöhnt", sagte sie und fügte mit einem Grinsen an: "Solange er zumindest den Korken, der die Lampe unter Verschluss hält, versteckt."

Es ist gar nicht so lange her, dass sie einen ähnlichen Werbekampagne machte. Für die Benefizgala "Life Ball", an der auch der frühere US-Präsident Bill Clinton teilnahm, verwandelte sie sich in Jeannie. Doch was würde sich Barbara Eden wünschen, wenn sie einen Wunsch frei hätte? "Den Weltfrieden! Hoffentlich hören die Kriege bald auf."

Auf Mallorca machte die betagte Dame mit einer Freundin Urlaub und schaute sich die üblichen Touriplätze in Palma an. Zum Abschluss des Drehs überreichte sie gemeinsam mit Marcel Remus einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro an die Organisation LichtBlick Seniorenhilfe.