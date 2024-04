So langsam geht es richtig los an der Playa de Palma. Am Montag (15.4.) ist das Sommerland, die neue Kneipe von Ex-Megapark-Direktor Carlos Lucio, in die Saison gestartet. Der Gatte von Ballermann-Sängerin Isi Glück verriet kürzlich gegenüber der MZ die Inspiration für den Namen: „Meine Schwiegereltern leben in Sommerland. Das ist bei Glückstadt in Schleswig-Holstein“, sagt Lucio. Er strahlte. „Glückstadt, Sommerland. Das klingt alles so unglaublich positiv.“ Schon während Corona ließ er sich den Markennamen Sommerland für Spanien schützen, ohne zu wissen, was er damit genau machen wollte.