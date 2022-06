Streiks bei Ryanair, Lauda und Easyjet am Flughafen Mallorca: Was wir aktuell wissen und was nicht

Am Freitag (24.6.) beginnt der große Streiksommer am Flughafen Mallorca mit dem Ausstand von Ryanair. Die spanischen Mitarbeiter der irischen Fluglinie wollen an sechs Tagen die Arbeit niederlegen. Im Juli werden auch die Mitarbeiter von Easyjet und Lauda folgen. Für Urlauber könnte dies zu Unsicherheit bis zur letzten Minute sorgen, ob der Flug stattfindet oder nicht.

Eine Übersicht über das, was aktuell bekannt ist:

An welchen Tagen wird gestreikt?

Die Gewerkschaft USO hat die Kabinenmitarbeiter von Ryanair an sechs Tagen zum Streik aufgerufen. 24., 25., 26. und 30. Juni sowie am 1. und 2. Juli sollen sie die Arbeit niederlegen. Bei Easyjet wollen die Mitarbeiter am 1., 2., 3., 15., 16., 17., 29., 30. und 31. Juli streiken. Der Ausstand bei Lauda wurde für den 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. und 31. Juli ausgerufen.

Brenzlig sind also vor allem folgende Tage:

1. Juli - Ryanair und Easyjet

2. Juli - Ryanair, Easyjet und Lauda

3. Juli - Easyjet und Lauda

16. Juli - Easyjet und Lauda

17. Juli - Easyjet und Lauda

30. Juli - Easyjet und Lauda

31. Juli - Easyjet und Lauda

Die Streiks gehen jeweils über 24 Stunden.

Wo wird gestreikt?

Bei Ryanair sind zehn Flughäfen in Spanien betroffen, darunter Mallorca und Ibiza. Bei Easyjet sind es drei Flughäfen: Mallorca, Barcelona und Málaga. Bei Lauda wird auf Mallorca gestreikt.

Fallen an den Tagen alle Flüge aus?

Nein, das spanische Recht sieht vor, dass die Fluglinien einen Mindestbetrieb aufrecht erhalten müssen. Für Easyjet und Lauda ist dieser am Donnerstagmittag (23.6.) noch nicht bekannt. Für Ryanair wurde er am Mittwoch entschieden. Das spanische Verkehrsministerium entschied dabei im Sinne des Unternehmens. So müssen in Palma 73 Prozent der Inlandsflüge und 56 Prozent der internationalen Flüge durchgeführt werden.

Eine Sprecherin der Gewerkschaft USO nannte diese Entscheidung am Donnerstag gegenüber der MZ einen "Skandal". "Man nimmt den Arbeitnehmern in Spanien effektiv das Recht zu streiken." Man gehe aber nicht davon aus, dass der Beschluss des Ministeriums vor Beginn des Ausstands rückgängig gemacht werden könne.

Fallen auch Flüge nach Deutschland, Österreich oder der Schweiz aus?

Am Donnerstagmittag (23.6.) ist darüber noch nichts bekannt. Bei Easyjet und Lauda kann es noch keine Entscheidung geben, weil noch nicht der Mindestbetrieb definiert wurde. Und von Ryanair war einen Tag vor Streikbeginn weder gegenüber den Medien noch den Gewerkschaften kommuniziert worden, welche Flüge durchgeführt werden. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass auch Strecken in die drei Länder zumindest punktuell ausfallen werden.

Die Sprecherin von USO erinnerte gegenüber der MZ aber daran, dass nur die Flüge betroffen sein können, die mit spanischen Kabinencrews besetzt sind. "Es gibt zahlreiche Verbindungen, die mit Teams aus anderen Ländern besetzt sind. Diese sind nicht vom Ausstand betroffen."

Kann der Streik noch abgewendet werden?

Die Gewerkschaft USO, die bei allen drei Fluglinien zum Streik aufgerufen hatte, zeigt sich offen. "Wir werden bis zum 30. Juni verhandeln", erklärte ein Sprecher, der für die Verhandlungen mit Easyjet zuständig ist. Auch die für Ryanair zuständige Sprecherin sagte, man sei bei einem Einlenken des Unternehmens bereit, Streiktage auch kurzfristig abzusagen.

Wahrscheinlich ist dies allerdings nicht. Die Tarifverhandlungen sind bei allen drei Fluglinien festgefahren. Während die Gewerkschaft bei Lauda und Easyjet eine Nachjustierung des Tarifvertrags verhandelt, geht es bei Ryanair darum, dass überhaupt ein solcher Vertrag entsteht. "Wir arbeiten seit fünf Jahren ohne Tarifvertrag", erklärte die USO-Sprecherin für Ryanair.

Bei Easyjet geht es vor allem um eine Gleichbehandlung innerhalb Europas. "In Spanien bekommen die Kabinenmitarbeiter ein Grundgehalt von 950 Euro", sagte der Sprecher gegenüber der MZ. "Zum Vergleich: In Deutschland sind es für die selbe Arbeit 1.983 Euro."

Easyjet selbst erklärte sich am Mittwoch ebenfalls zu Verhandlungen bereit. "Wir sind sehr enttäuscht über diese Entscheidung zu einem für die Branche so kritischen Zeitpunkt, zumal wir bereits erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einem neuen Tarifvertrag gemacht haben", hieß es vom Unternehmen. "Wir hoffen, dass sie stattdessen zu den Verhandlungen zurückkehren, da wir den konstruktiven Dialog mit ihnen fortsetzen möchten." Man werde zudem versuchen, die Auswirkungen auf die Passagiere so gering wie möglich zu halten.