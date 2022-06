Streik in der Hochsaison: Die Gewerkschaften USO und SITCPLA, die die Besatzungsmitglieder von Ryanair vertreten, haben für den 24., 25., 26. und 30. Juni sowie den 1. und 2. Juli zu sechs Streiktagen in ganz Spanien aufgerufen. Das gaben die Arbeitnehmervertreter in einer Pressemitteilung bekannt. Sollte der Plan umgesetzt werden, werden auch Flüge von und nach Mallorca betroffen sein.

"Ryanair-Besatzungsmitglieder sind immer noch drittklassige Arbeitnehmer, unsere Rechte werden immer noch nicht respektiert", erklärte Lidia Arasanz, Generalsekretärin der Gewerkschaftssektion USO bei Ryanair. Die Gewerkschaften kritisieren, dass Ryanair sich immer noch nicht an das spanische Arbeitsrecht hält. So verweigere die irische Fluglinie den Mitarbeitern unter anderem die 22 Urlaubstage, die allen Arbeitnehmern in Spanien zustehen. Auch gebe es Unregelmäßigkeiten bei der Auszahlung von Gehältern. /pss